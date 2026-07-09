アメリカ代表がベルギーに敗れワールドカップを去った後も、クリスチャン・プリシッチへの批判は続いている。元代表のランドン・ドノバンはポッドキャスト『Unfiltered Soccer』で、ミランの背番号11を取り巻く人々を強く批判した。
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ミラン、ドノヴァンの発言：「プリシッチは周囲の寄生虫たちに台無しにされた。人々はもううんざりしている」
プリシッチへのメッセージ
ドノバンは、ここ数年の状況についてプリシッチを主な責任者とは考えていないと率直に語った。「これは君を助け、君の人生を永遠に変えるチャンスだ。 最大の問題は、米国サッカー連盟、スポンサー、チームメイト、スタッフ、コーチが彼の周囲の状況にうんざりしていることだ。だがそれは彼自身の責任ではなく、エージェントや家族、寄生虫のような連中、彼に影響を与える人々の責任だ」
側近への直接攻撃
ドノバンはさらにこう付け加えた。「人々はもううんざりしている。彼らは人々を粗末に扱い、不正な振る舞いをしている。『インタビューしてもいいですか？』と尋ねるたびに、いつも『ダメ』と言われる。 いつも「彼に近づくな」と言われる。試合を追うコメンテーターがそばを通っても挨拶しない。他の人なら近づいて握手し「やあ」と声をかけてくれるのに、彼には近づきにくい空気がある。でも、それは彼のせいではなく、彼を取り巻く人たちのせいだと思う」
比較
「彼はホームのワールドカップノックアウトステージで、ケガもしていないのに途中交代した。俺なら無理やり引きずり出されるし、医者に『ピッチから降ろすんじゃない。処置は全部しろ、でも俺は残る』と食らわすね。」
この言葉から、元ロサンゼルス・ギャラクシー選手は、自身のリーダーシップ観とミランFWのそれを対比させている。
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