ミラン、ドノヴァンの発言：「プリシッチは周囲の寄生虫たちに台無しにされた。人々はもううんざりしている」

「彼はホームのワールドカップノックアウトステージで、ケガもしていないのに途中交代した。俺なら無理やり引きずり出されるし、医者に『ピッチから降ろすんじゃない。処置は全部しろ、でも俺は残る』と食らわすね。」

この言葉から、元ロサンゼルス・ギャラクシー選手は、自身のリーダーシップ観とミランFWのそれを対比させている。