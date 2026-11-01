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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
翻訳者：

ミラン、デ・ウィンターの言葉に耳を傾けよ「団結すれば、僕らは本当に強い。今はそれを実現するために努力しなければならない」

ACミラン

ACミラン対インテル（3-1）の試合後、ベルギー人DFコニ・デ・ウィンターがテレロンバルディアに語ったコメント

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コニ・デ・ウィンター は、 テレロンバルディア の取材に、 ACミランがインテルに3-1で勝利したダービーの試合後、ミックスゾーンで応じた。以下、コメント。

今夜は何も通さなかった……

「今日はチーム一丸となって戦った。この試合に勝てて本当にうれしい。勝てるという確信があったし、実際に勝つことができた」

  • 周囲へのメッセージ

    これほどFWが少ないインテルを予想していましたか？

    「自分たちがやろうという気持ちになり、全員が集中すれば、本当に良いプレーができる。チームの中でもそれを感じられると思う」

    カルディナーレは泣きながら出て行き、あなたたちは勝者だと話していましたが……

    「うれしいですね。こういう試合は特別なものを感じる。スタジアムの雰囲気も、ピッチ上でその高揚感を感じられる」

    バランスを見つける必要があります。何が必要ですか？

    「毎試合、団結して、やるべきことをきちんとやろうと努めなければならない。それができれば、僕たちは

    本当に

    強い。でも、それを毎試合証明しなければならない」

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