コニ・デ・ウィンター は、 テレロンバルディア の取材に、 ACミランがインテルに3-1で勝利したダービーの試合後、ミックスゾーンで応じた。以下、コメント。
今夜は何も通さなかった……
「今日はチーム一丸となって戦った。この試合に勝てて本当にうれしい。勝てるという確信があったし、実際に勝つことができた」
コニ・デ・ウィンター は、 テレロンバルディア の取材に、 ACミランがインテルに3-1で勝利したダービーの試合後、ミックスゾーンで応じた。以下、コメント。
今夜は何も通さなかった……
「今日はチーム一丸となって戦った。この試合に勝てて本当にうれしい。勝てるという確信があったし、実際に勝つことができた」
これほどFWが少ないインテルを予想していましたか？
「自分たちがやろうという気持ちになり、全員が集中すれば、本当に良いプレーができる。チームの中でもそれを感じられると思う」
カルディナーレは泣きながら出て行き、あなたたちは勝者だと話していましたが……
「うれしいですね。こういう試合は特別なものを感じる。スタジアムの雰囲気も、ピッチ上でその高揚感を感じられる」
バランスを見つける必要があります。何が必要ですか？
「毎試合、団結して、やるべきことをきちんとやろうと努めなければならない。それができれば、僕たちは
本当に
強い。でも、それを毎試合証明しなければならない」
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