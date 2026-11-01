これほどFWが少ないインテルを予想していましたか？

「自分たちがやろうという気持ちになり、全員が集中すれば、本当に良いプレーができる。チームの中でもそれを感じられると思う」

カルディナーレは泣きながら出て行き、あなたたちは勝者だと話していましたが……

「うれしいですね。こういう試合は特別なものを感じる。スタジアムの雰囲気も、ピッチ上でその高揚感を感じられる」

バランスを見つける必要があります。何が必要ですか？

「毎試合、団結して、やるべきことをきちんとやろうと努めなければならない。それができれば、僕たちは

本当に

強い。でも、それを毎試合証明しなければならない」