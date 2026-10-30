「僕の名前？ 母が気に入って付けてくれたんだ。ディエゴ・マラドーナのこともあって、母が一番好きな名前だった。母はサッカーをするために付けられたような名前だと言うし、僕もとてもうれしい。15歳の時、サッカーのために家と母のもとを離れた。でも、そうしてよかったと思っている。なぜなら、ずっとやりたかったことを今やっているからだ。たどり着きたかった場所に来るまで、長い時間がかかった。たくさんの犠牲を払ったし、家族も大いに助けてくれた。特に母はそうだ。僕は母と暮らしていたから、送り出すのは母にとってつらいことだったし、15歳の僕が家を出るのを見るのもつらかった。今は僕たちも幸せだ」

「クリスティアーノ・ロナウドは僕のアイドルだ。なぜかって？ 彼は間違いなく最高の選手だから。サッカーだけでなく、人生においても大きな刺激を与えてくれる。5、6歳の頃から彼のようになりたかった。髪形もまねしたかったし、彼と同じ道を歩みたかった。なぜなら、彼はお手本で、僕にとってサッカーそのもの。僕の一番好きな選手なんだ。彼に何を伝えたいかって？ ありがとう、それだけだ。サッカーのためにこれまでしてきたこと、今もしていることに感謝している。本当に信じられないような選手だ。言葉にならないよ。彼のプレーを見ると、いつも心が動かされる。40歳になってもゴールを決め続けている。彼の全盛期に生まれてよかった」

「カカ？ 加入した時は7番が欲しかった。空いていると知って変更することもできたけど、22番が好きなんだ。背中にとても似合っていると思う。光栄なことだし、今度は僕が彼と同じ道を歩めると証明する番だ。彼はこの番号とともに、ここミランに功績を残したからね」