ミランにとって今夏3人目の新戦力だ。ミランはストラスブールとの間で、ディエゴ・モレイラの獲得で合意に達した。22歳の左利きの攻撃的サイドアタッカーで、2004年生まれのベルギー代表としてワールドカップにも出場した選手だ。移籍金はボーナスと将来の再販時の割合を含めて約5000万ユーロ。メディカルチェックは明日ミラノで実施予定で、ゴンサロ・ラモスに次ぐクラブ史上2番目の高額補強となる。
翻訳者：
ミラン、ディエゴ・モレイラ獲得が決着へ。ストラスブールと合意、詳細
メンデスが司令塔に
ストラスブール保有の左サイドアタッカーが、ルベン・アモリムの戦力を強化する。代理人ジョルジェ・メンデスの主導で、交渉はまとまった。22歳のベルギー人サイドアタッカーは、イングランド、ドイツ、イタリアのビッグクラブから関心が寄せられていたにもかかわらず、ミラン移籍を望んでいた。並外れた汎用性を備えた選手で、モレイラは両サイドでプレー可能。ウイングバックとしても起用でき、アモリムのシステムに完璧に合う補強だ。
カーディナーレによって終止符が打たれた
現場スタッフによる選択であり、技術的特徴の面でアモリムが非常に高く評価している。新体制の中心的存在であるデータアナリスト、ボビー・ガーディナーとティアゴ・エステヴァオを納得させ、ヘンドリク・アルムシュタットの承認も得ている。そして何より、ジェリー・カルディナーレが自らまとめ上げることを望んだ案件だ。若く、才能があり、大きく成長し、主役になれる可能性を持つ選手のために。
どこでプレーするのか
モレイラは、エストゥピニャンの位置で中盤の左サイドを務めるか、あるいはゴンサロ・ラモスの後ろに入る2人のうちの1人となる。そのポジション、いわゆるセカンドトップ兼トップ下では、プリシッチ、ロフタス＝チーク、サレマーケルス、アルファジオ・シセ、必要に応じてラビオもプレーできる。才能、ドリブル、創造性、そして多様性を備え、キャリアでは左のあらゆる位置に加え、右でもプレーしてきた。右では左利きで中へ切れ込み、ゴールを狙うことができる。
モレイラとは何者か、そしてあのSNSの手がかりとは何か
モレイラはリエージュで生まれた。当時、父でありギニアビサウ代表の元選手アルマミ・モレイラがスタンダール・リエージュでプレーしていた。ベルギーとポルトガルの二重国籍を持ち、ギニアビサウとドイツの代表資格も有していたが、ポルトガルU-21代表でプレーした後、ベルギー代表を選ぶ決断を下した。母方では、1976年から1982年まで同クラブでプレーした元オーストリア人選手ヘルムート・グラフの孫にあたる。スタンダール・リエージュの下部組織出身で、ストラスブールへ移る前には、ベンフィカ、チェルシー、そしてリヨンでもプレーしており、その移籍はまさにチェルシーとのシナジーによるものだった。2週間前、休暇中だったにもかかわらず、ミランのユニフォームを着てトレーニングを行っており、それが後に自身の未来を示す兆候となっていた。
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