モレイラはリエージュで生まれた。当時、父でありギニアビサウ代表の元選手アルマミ・モレイラがスタンダール・リエージュでプレーしていた。ベルギーとポルトガルの二重国籍を持ち、ギニアビサウとドイツの代表資格も有していたが、ポルトガルU-21代表でプレーした後、ベルギー代表を選ぶ決断を下した。母方では、1976年から1982年まで同クラブでプレーした元オーストリア人選手ヘルムート・グラフの孫にあたる。スタンダール・リエージュの下部組織出身で、ストラスブールへ移る前には、ベンフィカ、チェルシー、そしてリヨンでもプレーしており、その移籍はまさにチェルシーとのシナジーによるものだった。2週間前、休暇中だったにもかかわらず、ミランのユニフォームを着てトレーニングを行っており、それが後に自身の未来を示す兆候となっていた。