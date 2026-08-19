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ライブ
cm grafica moreira milan
Emanuele Tramacere

翻訳者：

ミラン、ディエゴ・モレイラの加入を正式発表！ 移籍金、契約内容、そしてカカの「22」。最初のコメントは「興奮していて、信じられない気持ちだ」

ACミラン
ディエゴ・モレイラ

長い待ち時間を経て、ACミランの新戦力獲得を発表する公式リリースがついに届いた。

ディエゴ・モレイラが、正式にミランの新戦力となった。ポルトガルにルーツを持つベルギー人ウイングは、すでに2日前にミラノ入りしており、まずは通常のメディカルチェックを受け、その後きょうになって契約書への署名手続きもすべて完了させた。ただし、すべてを正式決定するため、ジョルジュ・メンデスのイタリア到着を待っていた。

ポルトガル人の敏腕代理人はカーザ・ミランで6時間以上を過ごした。これは、ストラスブールから加入するウイングの案件に加え、今後のクラブの動きに向けてジェリー・カルディナーレとの強い連携がなお続いていることを示している。だがその前に、経済面でも非常に重要なこのオペレーションについて、待望の発表が控えている。

  • 公式発表

    ACミランは、ストラスブールからディエゴ・モレイラを完全移籍で獲得したことを発表した。ベルギー人ウインガーは2031年6月30日までの契約をACミランと締結し、背番号22を着用する。

    2004年8月6日にリエージュで生まれたディエゴ・モレイラは、スタンダール・リエージュとベンフィカの下部組織で育ち、そこで成長の過程を завершえながらプロサッカーの世界へと歩みを進めた。リスボンのクラブでは下部組織のチームで頭角を現し、2021-22シーズンにはU-19でUEFAユースリーグを制覇。さらにその数カ月後にはU-20インターコンチネンタルカップも勝ち取った。翌シーズンにはUEFAチャンピオンズリーグでもデビューを果たし、2022-23シーズン大会の予選ラウンドでピッチに立った。

    2023年夏にチェルシーへ移籍し、同年8月30日に行われたカラバオカップのウィンブルドン戦でトップチームデビューを飾った。

    2023-24シーズンにはオリンピック・リヨンのユニフォームもまとい、2024年夏には完全移籍でストラスブールへ加入した。アルザスでは徐々にフランスリーグ屈指の有望株の一人として地位を確立し、スピード、技術力、そして戦術的な柔軟性を示した。

    代表レベルでは、ディエゴ・モレイラはU-21までポルトガルの各年代別代表でプレーし、2023年のU-21欧州選手権にも出場した。2025年からはベルギーA代表の一員となり、FIFAワールドカップ2026予選でデビューを果たし、大会本大会にも参加した。

    ACミランはディエゴに心からの歓迎の意を表するとともに、クラブでの活躍とチームの成功を願っている。

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  • 本当の数字

    競合を出し抜いて獲得するため（ローマも獲得を試みていた）、ミランは破格のオファーを提示することを選んだ。 固定額5000万ユーロに加えてボーナスが付き、総額は6500万～6600万ユーロに達する可能性がある。これに加えて、将来の再売却時の一定割合もストラスブールに残された。

    一方、ディエゴ・モレイラは2031年6月30日までの契約を結び、年俸はボーナス別でシーズンあたり300万ユーロの手取りとなり、この取引を取り仕切ったジョルジェ・メンデスへのコミッションも避けられない。

  • カカの22番

    ディエゴ・モレイラがついに新たな背番号を選んだ。ベルギー代表では背番号24を着けて活躍する同選手は、ミランで22番を選択。この番号は過去にリカルド・カカーが有名にしたもので、昨夏のエメルソン・ロイヤル退団後は空き番号となっていた。

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  • 最初の言葉

    興奮しているし、少し信じられない気持ちでもある。なぜなら、ミランについて語るということは、タイトル、歴史、そしてここでプレーしてきた偉大なチャンピオンたちについて語ることだからだ。 偉大なクラブだし、自分に何が期待されているかも分かっている。だからこそ、今がここに来るのにふさわしいタイミングだと思う。僕にとってとても大事なのは、みんなに、自分が冗談を言うのが好きな人間である一方で、極めて集中していて、ピッチでは仲間のため、ファンのため、そしてクラブのためにすべてを出し切る選手だと理解してもらうことだ。それは自分が小さい頃から持っているものだから、決して変わることはない。」



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