ACミランは、ストラスブールからディエゴ・モレイラを完全移籍で獲得したことを発表した。ベルギー人ウインガーは2031年6月30日までの契約をACミランと締結し、背番号22を着用する。

2004年8月6日にリエージュで生まれたディエゴ・モレイラは、スタンダール・リエージュとベンフィカの下部組織で育ち、そこで成長の過程を завершえながらプロサッカーの世界へと歩みを進めた。リスボンのクラブでは下部組織のチームで頭角を現し、2021-22シーズンにはU-19でUEFAユースリーグを制覇。さらにその数カ月後にはU-20インターコンチネンタルカップも勝ち取った。翌シーズンにはUEFAチャンピオンズリーグでもデビューを果たし、2022-23シーズン大会の予選ラウンドでピッチに立った。

2023年夏にチェルシーへ移籍し、同年8月30日に行われたカラバオカップのウィンブルドン戦でトップチームデビューを飾った。

2023-24シーズンにはオリンピック・リヨンのユニフォームもまとい、2024年夏には完全移籍でストラスブールへ加入した。アルザスでは徐々にフランスリーグ屈指の有望株の一人として地位を確立し、スピード、技術力、そして戦術的な柔軟性を示した。

代表レベルでは、ディエゴ・モレイラはU-21までポルトガルの各年代別代表でプレーし、2023年のU-21欧州選手権にも出場した。2025年からはベルギーA代表の一員となり、FIFAワールドカップ2026予選でデビューを果たし、大会本大会にも参加した。

ACミランはディエゴに心からの歓迎の意を表するとともに、クラブでの活躍とチームの成功を願っている。