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imago-sport-1082165667.jpgMarco Canoniero
翻訳者：

ミラン、ディアワラは出場時間ゼロ。アモリムの構想と1月の移籍市場に関して伝わっていること

ACミラン

ディアワラは昨夏、300万ユーロ＋ボーナスでトロワからミランに加入した。未来を見据えた投資だ。

サンクーン・ディアワラは7月末にミランへ加入した。移籍金はトロワからの獲得に約300万ユーロが投じられた。2025/26シーズンは当初、序列で後方からのスタートとなったが、元ユベントスのパオロ・ゴッツィの負傷もあって、徐々に先発11人の座をつかんでいった。こうして14試合出場（うち12試合が先発）を記録し、クラブのリーグ・アン昇格に貢献。シーズン後半の重要な局面で、チームの主力としての地位を確立した。さらにフランスU-19代表でも2試合に出場しており、2024年9月に親善試合でデビューを果たしている。


当初はミラン・フトゥーロへの加入が見込まれていたが、選手はほかにもオファーを受けていたこともあり、確信を持てずにいた。しかし、トップチームに向けたルベン・アモリムからの電話によって状況は一変し、交渉は一気にまとまった。「クラブが自分を獲得したいと思っていると知った時、満足したし、うれしかったし、少し驚きもした。かなり若かったとはいえ、アレッサンドロ・ネスタのことはずっと高く評価していたし、それが彼の番号を選んだ理由でもある。もう1人の偉大なディフェンダーは、もちろんパオロ・マルディーニだ」。ミラノのヴィア・ダンテにあるストアで、ファンへのお披露目の日にそう語っている。

  • ディアワラとは誰か

    若さと積み重ねてきた経験の少なさを踏まえれば、何よりも将来を見据えた補強と言える。サンクン・ディアワラは左利きのDFで、際立った身体能力を備え、190cmの恵まれた体格を持つ。最大の特長はタックルの確実性、インターセプトの巧みさ、そして空中戦での強さだ。そうした特性により、相手のラインを崩し、しばしば速攻にも関わることができる。パブロヴィッチを思わせる特徴を持ち、その自然な控え候補と言える存在だ。

    本職はセンターバックだが、その柔軟性により左サイドバックでも起用可能だ。サンクンは2006年1月13日にパリで生まれ、FCソリテール・パリとCAパリ＝シャラントンで最初のサッカー経験を積んだ後、トロワの下部組織で育成された。トップチームデビューは2024年11月のフランス杯で、その1年後には同大会のUFトゥーレーヌ戦でプロ初ゴールも記録した。


    常に左腕に白いリストバンドを着けてプレーしている。登録名はサンクンだが、誰もが彼を「パピス」と呼ぶ。これはギニア出身の母から付けられた愛称だ。これまでフランスの各年代別代表でプレーしてきたが、フランスとセネガルの二重国籍（父から受け継いだもの）を持つため、今後の代表キャリアは、レ・ブルーテランガの獅子たちの間で、なお白紙のままだ。

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  • 立ち上がりの苦戦

    ここまでディアワラは、コモットと同様に、ミランのユニフォームを着て公式戦でデビューするのをまだ待っている。序列では前にパブロヴィッチというチームの柱の一人がおり、そのミッションは当初からほとんど不可能に近いものに見える。アモリムは彼を高く評価し、練習のたびに刺激を与えているが、現時点ではまだ準備が整っているとは見ていない。イタリアのサッカー、そしてミランのようなビッグクラブを知るという当初の難しさは、あらかじめ織り込み済みだった。

  • プロジェクト

    新たなサイクルを好スタートで切るためには、シーズン序盤で可能な限りミスを減らし、十分な準備がないまま若手をいきなり実戦に投入するリスクを避けることが不可欠だ。ベンフィカとのヨーロッパリーグ初戦の招集メンバーから外れたことは議論を呼んだが、それが唯一のケースではないかもしれない。アモリムは先発であれ途中出場であれ、彼を起用する最適なタイミングを見極めようとしている。ミラネッロから届くフィードバックは前向きなもので、ディアワラは多く、そして質の高いトレーニングを積んでいる。ミランの考えとしては、ロッカールームのリーダーたちとともに経験を積ませるため、彼をシーズンを通してスカッドに残す方針で、1月の移籍市場は元トロワの選手には関係しない見通しだ。

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