ミラン、ディアワラは出場時間ゼロ。アモリムの構想と1月の移籍市場に関して伝わっていること

サンクーン・ディアワラは7月末にミランへ加入した。移籍金はトロワからの獲得に約300万ユーロが投じられた。2025/26シーズンは当初、序列で後方からのスタートとなったが、元ユベントスのパオロ・ゴッツィの負傷もあって、徐々に先発11人の座をつかんでいった。こうして14試合出場（うち12試合が先発）を記録し、クラブのリーグ・アン昇格に貢献。シーズン後半の重要な局面で、チームの主力としての地位を確立した。さらにフランスU-19代表でも2試合に出場しており、2024年9月に親善試合でデビューを果たしている。





当初はミラン・フトゥーロへの加入が見込まれていたが、選手はほかにもオファーを受けていたこともあり、確信を持てずにいた。しかし、トップチームに向けたルベン・アモリムからの電話によって状況は一変し、交渉は一気にまとまった。「クラブが自分を獲得したいと思っていると知った時、満足したし、うれしかったし、少し驚きもした。かなり若かったとはいえ、アレッサンドロ・ネスタのことはずっと高く評価していたし、それが彼の番号を選んだ理由でもある。もう1人の偉大なディフェンダーは、もちろんパオロ・マルディーニだ」。ミラノのヴィア・ダンテにあるストアで、ファンへのお披露目の日にそう語っている。