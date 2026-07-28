ディアワラは、フランス2部リーグの前季終盤にレギュラーへ定着して以降、直近のリーグ・ドゥで14試合に出場しており、 ミランのトップチームの一員となる（当初はミラン・フトゥーロ向けの補強と考えられていた） 見通しだ。ルベン・アモリム監督にとっては、ストラヒニャ・パブロヴィッチに次ぐ最初の代替候補となる。契約書にサインを済ませ次第、ディアワラはオーストラリアでのツアー中のチームに合流する。