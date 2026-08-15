スーパーカップ・トロフィー
マンチェスター・ユナイテッド 2-4 ミラン
得点者：2分 マグワイア（マ）、37分 チュクウェゼ（ミ）、51分 ドルグ（マ）、57分 シセ（ミ）、68分 ラモス（M）、71分 ロフタス＝チーク（M）
41分、トッリアーニ（MI）がブルーノ・フェルナンデス（Ma）のPKをセーブ
ミランがマンチェスター・ユナイテッドに逆転で4-2勝利し、スーパーカップ・トロフィーを制覇。プレシーズン初勝利を挙げるとともに、何よりも夏の準備をさらに前進させた。8月15日16時45分、ブロツワフで行われた注目の親善試合では、多くのポジティブな要素と、いくつかのネガティブな点も示した。
パースでのダービーでインテルと引き分け、さらにインドネシアでチェルシーに0-3の大敗を喫した後、ルベン・アモリム率いるミランは、かつてイングランド勢と不本意な形で別れた指揮官にとって小さなリベンジとなる一戦で、ポーランドでマイケル・キャリック率いるマンチェスター・ユナイテッドを相手に逆転勝ちを収めた。
最初の2ゴールは前半に生まれ、マグワイアがCKから先制し、チュクウェゼがラモスのアシストから同点弾。後半はドルグがテッラッチャーノのミスから決め、シセがチュクウェゼのアシストから得点し、ラモスが再びナイジェリア人アタッカーのアシストからネットを揺らし、ロフタス＝チークがポルトガル人選手のアシストから加点した。攻撃面では非常に好内容を見せ、チュクウェゼとラモスはともに1ゴール2アシストを記録。ラモスはミラン先発デビュー戦で初ゴールを挙げた。一方で守備面には見直すべき点もあり、テッラッチャーノのひどいパフォーマンスはさておき、課題も残った。 トッリアーニはブルーノ・フェルナンデスのPKを止めた。
セリエA開幕、8月23日（日）20時45分のトリノ戦まであと7日。負傷離脱者と移籍市場の影響を依然として大きく受けるミランにとって、これが最後のテストとなった。フォファナ、トモリ、オドグ、エンクンクは技術的判断でメンバー外。すでにプロジェクトの周縁に追いやられており、一方でガッビア、ヒメネス、レオン、プルシクはさまざまな身体的問題で不在だった。