あなたは18歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

Goal.com
ライブ
FBL-FRIENDLY-MAN UTD-AC MILANAFP

翻訳者：

ミラン、チュクウェゼ＆ラモス弾でユナイテッドに4発　アモリムは逆転で4-2勝利

マンチェスター・ユナイテッド 対 ACミラン
ACミラン
マンチェスター・ユナイテッド
クラブ親善試合

アモリム率いるチームがセリエA開幕戦のトリノ戦を前に臨む最後の親善試合を、ライブで一緒に振り返ろう。

スーパーカップ・トロフィー

マンチェスター・ユナイテッド 2-4 ミラン

得点者：2分 マグワイア（マ）、37分 チュクウェゼ（ミ）、51分 ドルグ（マ）、57分 シセ（ミ）、68分 ラモス（M）、71分 ロフタス＝チーク（M）


41分、トッリアーニ（MI）がブルーノ・フェルナンデス（Ma）のPKをセーブ


ミランがマンチェスター・ユナイテッドに逆転で4-2勝利し、スーパーカップ・トロフィーを制覇。プレシーズン初勝利を挙げるとともに、何よりも夏の準備をさらに前進させた。8月15日16時45分、ブロツワフで行われた注目の親善試合では、多くのポジティブな要素と、いくつかのネガティブな点も示した。

パースでのダービーでインテルと引き分け、さらにインドネシアでチェルシーに0-3の大敗を喫した後、ルベン・アモリム率いるミランは、かつてイングランド勢と不本意な形で別れた指揮官にとって小さなリベンジとなる一戦で、ポーランドでマイケル・キャリック率いるマンチェスター・ユナイテッドを相手に逆転勝ちを収めた。

最初の2ゴールは前半に生まれ、マグワイアがCKから先制し、チュクウェゼがラモスのアシストから同点弾。後半はドルグがテッラッチャーノのミスから決め、シセがチュクウェゼのアシストから得点し、ラモスが再びナイジェリア人アタッカーのアシストからネットを揺らし、ロフタス＝チークがポルトガル人選手のアシストから加点した。攻撃面では非常に好内容を見せ、チュクウェゼとラモスはともに1ゴール2アシストを記録。ラモスはミラン先発デビュー戦で初ゴールを挙げた。一方で守備面には見直すべき点もあり、テッラッチャーノのひどいパフォーマンスはさておき、課題も残った。 トッリアーニはブルーノ・フェルナンデスのPKを止めた。

セリエA開幕、8月23日（日）20時45分のトリノ戦まであと7日。負傷離脱者と移籍市場の影響を依然として大きく受けるミランにとって、これが最後のテストとなった。フォファナ、トモリ、オドグ、エンクンクは技術的判断でメンバー外。すでにプロジェクトの周縁に追いやられており、一方でガッビア、ヒメネス、レオン、プルシクはさまざまな身体的問題で不在だった。







  • ゴールとハイライト

    90+2分 - モドリッチの絶妙なアウトサイドパスにコモットが反応するが、ファーでラメンスを破れない。


    81分 - トッリアーニがラシュフォードとの1対1を制し、ギラを振り切って抜け出したイングランド人のシュートを止めて、ミランの3失点目を防いだ。


    71分 - ミランが4点目、ロフタス＝チーク！ イングランド人も得点。止められないラモスの見事なタッチからフリーとなり、元チェルシーのロフタス＝チークがハーフウェーラインを越えた位置から走り出して、ラメンスをニアで破った。ラモスは1ゴール2アシスト。


    68分 - ミラン逆転、ラモスが3-2！ ミランの見事な攻撃。最終ラインから組み立て、1分近くボールを回した後、またしてもラモスが右のチュクウェゼをフリーにする。絶妙なクロスに、ポルトガル人が大きな三角形の形でヘッドで合わせてゴール。ナイジェリア人は2アシスト1ゴールだ。


    57分 - ミラン同点、シセ！ ミランの好プレー。後方からの組み立てでシセが起点となり、ラモスを見つけると、ラモスが落として右のチュクウェゼをフリーにする。シュートではなくクロスを選んだナイジェリア人の判断が見事で、元カタンザーロのシセがファーで押し込み、2-2とした。


    51分 - ユナイテッドが追加点、ドルグ！ テッラッチャーノの大失策。後方のトッリアーニへ弱いバックパスを出すが、ドルグが来ていることに気づいていなかった。元レッチェのドルグにとっては難なく入り込み、2-1を決めた。テッラッチャーノのまたしてもの愚行だ。


    47分 - ミランがピンチ。ユナイテッドの右からのFKからヘッドで中央へ落とされ、危うくテッラッチャーノがオウンゴールになるところだったが、トッリアーニがキャッチした。


    41分 - トッリアーニがブルーノ・フェルナンデスのPKをストップ！ ミランのGKが見事。右へ飛んでポルトガル人のキックを防いだ。


    40分 - ユナイテッドにPK！ テッラッチャーノが持ち出しで愚行。2人をかわそうとしてエリア内でボールを失うと、その後マルチニアクがデ・ヴィンターのティーレマンスに対する存在しないファウルを取って、PKを与えた。


    37分 - ミラン同点、チュクウェゼ！ マズラウィのミスからジャシャリがボールを奪って前に入り込み、ゴンサロ・ラモスへ。元PSGのラモスは実に見事で、エリア内に入ると自ら打たず、華麗なノールックでナイジェリア人へラストパス。チュクウェゼが無人のゴールに流し込んだ。ポルトガル人のなんというアシストだ。


    25分 - ブルーノ・フェルナンデスが左へ入り込み、パスを受けて左足を振るが、枠を外れた。


    23分 - 再びシセ。左サイドで良い仕掛けを見せ、エリア内へ進入してシザースの後にニアを狙うが、シュートは弱い。


    18分 - ミランの再びのシュート。パス交換の後にボールがシセへ渡り、ダイレクトで打つもクロスバーの上へ。


    15分 - 再びミラン。チュクウェゼの見事なドリブルの後、エリア内で混戦となり、こぼれ球がロフタス＝チークへ。右足で打つが、ラメンスが足でセーブした。


    8分 - ミランも応戦。パヴロヴィッチの好プレーからジャシャリへつなぎ、中央へ落としてロフタス＝チーク。エリア手前からのシュートは強烈だったが正面。


    2分 - ユナイテッドがいきなり先制、マグワイア！ 左CKから、イングランド人がムサを競り勝ってヘッドで合わせ、1-0。ミランにとってショッキングな立ち上がりとなった。


    1分 - いきなりユナイテッドにチャンス。ドルグが左を突破してエリア内へ入り、強烈にシュートを放つが、トッリアーニが好セーブでCKに逃れた。

    • 広告

  • 試合記録

    マンチェスター・ユナイテッド 2-4 ミラン

    得点者：2分 マグワイア（マンチェスター・ユナイテッド）、37分 チュクウェゼ（ミラン）、51分 ドルグ（マンチェスター・ユナイテッド）、57分 シセ（ミラン）、68分 ラモス（ミラン）、71分 ロフタス＝チーク（ミラン）。


    マンチェスター・ユナイテッド（4-2-3-1）：ラメンス；マズラウィ、マグワイア、ヘヴン、ショー；アンドレイ・サントス、ティーレマンス；アマド、ブルーノ・フェルナンデス、ドルグ；クーニャ。控え：ヒース、ミー、アマス、ダロト、マルティネス、ヨロ、コリアー、J・フレッチャー、T・フレッチャー、メイヌー、ガブリエウ、レイシー、ムベウモ、ラッシュフォード、ジルクゼー。監督：キャリック


    ミラン（3-4-2-1）：トッリアーニ；テッラッチャーノ（60分 ギラ）、デ・ウィンター（83分 ジアワラ）、パブロヴィッチ（83分 ヴラディミロフ）；チュクウェゼ、ジャシャリ（60分 モドリッチ）、ムサ（75分 リッチ）、エストゥピニャン（60分 バルテザーギ）；ロフタス＝チーク（83分 コモット）、シセ（60分 サーレマーケルス）；ラモス（75分 カマルダ）。監督：アモリム。


    警告：エストゥピニャン（ミラン）、ドルグ（マンチェスター・ユナイテッド）

    退場：なし

    アシスト：ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）、ラモス（ミラン）、チュクウェゼ（ミラン）、チュクウェゼ（ミラン）、ラモス（ミラン）

    主審：マルチニアク（ポーランド）

    注記：41分、トッリアーニ（ミラン）がブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）のPKをセーブ

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
プレミアリーグ
ハル・シティ crest
ハル・シティ
HUL
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
セリエ A
トリノ crest
トリノ
TOR
ACミラン crest
ACミラン
MIL