90+2分 - モドリッチの絶妙なアウトサイドパスにコモットが反応するが、ファーでラメンスを破れない。





81分 - トッリアーニがラシュフォードとの1対1を制し、ギラを振り切って抜け出したイングランド人のシュートを止めて、ミランの3失点目を防いだ。





71分 - ミランが4点目、ロフタス＝チーク！ イングランド人も得点。止められないラモスの見事なタッチからフリーとなり、元チェルシーのロフタス＝チークがハーフウェーラインを越えた位置から走り出して、ラメンスをニアで破った。ラモスは1ゴール2アシスト。





68分 - ミラン逆転、ラモスが3-2！ ミランの見事な攻撃。最終ラインから組み立て、1分近くボールを回した後、またしてもラモスが右のチュクウェゼをフリーにする。絶妙なクロスに、ポルトガル人が大きな三角形の形でヘッドで合わせてゴール。ナイジェリア人は2アシスト1ゴールだ。





57分 - ミラン同点、シセ！ ミランの好プレー。後方からの組み立てでシセが起点となり、ラモスを見つけると、ラモスが落として右のチュクウェゼをフリーにする。シュートではなくクロスを選んだナイジェリア人の判断が見事で、元カタンザーロのシセがファーで押し込み、2-2とした。





51分 - ユナイテッドが追加点、ドルグ！ テッラッチャーノの大失策。後方のトッリアーニへ弱いバックパスを出すが、ドルグが来ていることに気づいていなかった。元レッチェのドルグにとっては難なく入り込み、2-1を決めた。テッラッチャーノのまたしてもの愚行だ。





47分 - ミランがピンチ。ユナイテッドの右からのFKからヘッドで中央へ落とされ、危うくテッラッチャーノがオウンゴールになるところだったが、トッリアーニがキャッチした。





41分 - トッリアーニがブルーノ・フェルナンデスのPKをストップ！ ミランのGKが見事。右へ飛んでポルトガル人のキックを防いだ。





40分 - ユナイテッドにPK！ テッラッチャーノが持ち出しで愚行。2人をかわそうとしてエリア内でボールを失うと、その後マルチニアクがデ・ヴィンターのティーレマンスに対する存在しないファウルを取って、PKを与えた。





37分 - ミラン同点、チュクウェゼ！ マズラウィのミスからジャシャリがボールを奪って前に入り込み、ゴンサロ・ラモスへ。元PSGのラモスは実に見事で、エリア内に入ると自ら打たず、華麗なノールックでナイジェリア人へラストパス。チュクウェゼが無人のゴールに流し込んだ。ポルトガル人のなんというアシストだ。





25分 - ブルーノ・フェルナンデスが左へ入り込み、パスを受けて左足を振るが、枠を外れた。





23分 - 再びシセ。左サイドで良い仕掛けを見せ、エリア内へ進入してシザースの後にニアを狙うが、シュートは弱い。





18分 - ミランの再びのシュート。パス交換の後にボールがシセへ渡り、ダイレクトで打つもクロスバーの上へ。





15分 - 再びミラン。チュクウェゼの見事なドリブルの後、エリア内で混戦となり、こぼれ球がロフタス＝チークへ。右足で打つが、ラメンスが足でセーブした。





8分 - ミランも応戦。パヴロヴィッチの好プレーからジャシャリへつなぎ、中央へ落としてロフタス＝チーク。エリア手前からのシュートは強烈だったが正面。





2分 - ユナイテッドがいきなり先制、マグワイア！ 左CKから、イングランド人がムサを競り勝ってヘッドで合わせ、1-0。ミランにとってショッキングな立ち上がりとなった。





1分 - いきなりユナイテッドにチャンス。ドルグが左を突破してエリア内へ入り、強烈にシュートを放つが、トッリアーニが好セーブでCKに逃れた。