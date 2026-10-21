1月の移籍市場でアテカメをミランに呼び戻すのは、フランスのクラブへの期限付き移籍が買い取りオプションのない形とはいえ、かなり難しそうだ。まず説得しなければならないのはフォンセカだ。かつてヤングボーイズに所属したアテカメの成長に大きく貢献しており、少なくとも今季終了までは手元に置きたいと考えている。リヨン側の意向も重要だ。金銭的な補償がなければ、フランスのクラブのオーナー側はミランのオーナー側との話し合いに応じることすらないだろう。