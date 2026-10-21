アモリムは、今後数時間以内にチュクウェゼが受ける精密検査を気をもみながら待っている。アタランタ戦後に訴えた股関節の問題がACミラン陣営を心配させている。ナイジェリア人選手は長期の回復期間を要する恐れがある。この元フラム選手の突然の離脱により、昨夏にも議論された問題が再び浮上した。チームには同じ特徴を持ち、中盤のサイドでプレーできる代役がいない。
Getty Images Sport
翻訳者：
ミラン、チュクウェゼの長期離脱を懸念。アテカメは1月に復帰できるか？ 必要な2つの要素
アテカメなら問題を解決できるだろう
実際、ミランには右サイドの選手がいた。しかし、選手としての成長に欠かせないシーズンを主力として過ごさせるため、リヨンへの期限付き移籍を選んだ。アテカメはリーグ・アンで才能を開花させ、最初の7試合で2ゴール3アシストを記録。最も楽観的な予想さえ上回る活躍を見せている。そして、このスイス代表選手こそが、ミランの選手層が抱える構造的な問題を解決する存在になりそうだ。
2つの懸案
1月の移籍市場でアテカメをミランに呼び戻すのは、フランスのクラブへの期限付き移籍が買い取りオプションのない形とはいえ、かなり難しそうだ。まず説得しなければならないのはフォンセカだ。かつてヤングボーイズに所属したアテカメの成長に大きく貢献しており、少なくとも今季終了までは手元に置きたいと考えている。リヨン側の意向も重要だ。金銭的な補償がなければ、フランスのクラブのオーナー側はミランのオーナー側との話し合いに応じることすらないだろう。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。