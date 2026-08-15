90+2分 - モドリッチの絶妙なアウトサイドパスにコモットが反応するが、ファーでラメンスを破れない。





81分 - トッリアーニがラシュフォードとの1対1を制し、ギラを振り切ったイングランド代表のシュートを止めて、ミランの3失点目を防いだ。





71分 - ミランが4点目、ロフタス＝チーク！ イングランド人MFにもゴールが生まれた。止められないラモスの見事なタッチでフリーになると、元チェルシーの選手はハーフウェーラインを越えた位置から走り出し、ニアでラメンスを破った。ラモスは1ゴール2アシスト。





68分 - ミランが逆転、ラモスが3-2！ ミランの見事な攻撃。最終ラインから組み立て、1分近くボールを回したあと、またしてもラモスが右のチュクウェゼをフリーにする。完璧なクロスにポルトガル人が頭で合わせてゴール、ワイドな三角形の形から決めた。ナイジェリア人は2アシスト1ゴールだ。





57分 - ミランが同点、シセ！ ミランの好連係。後方からの組み立てはシセから始まり、そこからラモスへ。ラモスが落として右のチュクウェゼをフリーにする。ナイジェリア人は自ら打たずにクロスを選択し、元ベネヴェントの選手がファーで押し込んで2-2とした。





51分 - ユナイテッドが追加点、ドルグ！ テッラッチャーノの大失態。後方のトッリアーニに弱いバックパスを送るが、ドルグの走り込みに気づいていなかった。元レッチェの選手にとっては難しくないプレーで、うまく入り込んで2-1。テッラッチャーノのまたしてもの愚行だ。





47分 - ミランがピンチ。ユナイテッドの右からのFKから、ヘディングで中へ折り返され、あわやテッラッチャーノのオウンゴールという場面だったが、トッリアーニがキャッチした。





41分 - トッリアーニがブルーノ・フェルナンデスのPKをストップ！ ミランのGKが見事なセーブ。右へ飛んでポルトガル人のキックを止めた。





40分 - ユナイテッドにPK！ テッラッチャーノがビルドアップで暴走。2人をかわそうとしてエリア内でボールを失い、その後マルチニャク主審はデ・ウィンターのティーレマンスに対する存在しないファウルを取って、本来はないはずのPKを与えた。





37分 - ミランが同点、チュクウェゼ！ マズラウィのミス。ジャシャリがボールを奪って前へ入り、ゴンサロ・ラモスへつなぐ。元PSGの選手は実に見事で、ボックス内に入って自ら打たず、華麗なノールックパスでナイジェリア人へ供給。無人のゴールに流し込んだ。ポルトガル人のなんというアシストだ。





25分 - ブルーノ・フェルナンデスが左に入り込み、パスを受けて左足で打つも枠外。





23分 - 再びシセ。左サイドで良い仕掛けを見せ、エリア内に進入してシザースからニアを狙うが、シュートは弱い。





18分 - ミランの再度のシュート。パス交換のあとボールがシセに渡り、ダイレクトで打つがクロスバーの上。





15分 - 再びミラン。チュクウェゼの見事なドリブル後、エリア内で混戦となり、ボールはロフタス＝チークへ。右足で打つが、ラメンスが足でセーブした。





8分 - ミランも応戦。パヴロヴィッチの良い仕掛けからジャシャリへ、中央に落としてロフタス＝チークが受ける。ペナルティーエリア外からのシュートは強烈だったが正面。





2分 - ユナイテッドがいきなり先制、マグワイア！ 左CKから、イングランド人DFがムサを競り負かしてヘディングで合わせ、1-0。ミランにとってショッキングな立ち上がりだ。





1分 - いきなりユナイテッドに決定機。ドルグが左を突破してエリア内に入り、強烈にシュートを放つが、トッリアーニが好セーブでCKに逃れた。