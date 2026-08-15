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ライブ
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翻訳者：

ミラン、チュクウェゼ＝ラモス弾でユナイテッドに4発　アモリムは逆転で4-2勝利

マンチェスター・ユナイテッド 対 ACミラン
ACミラン
マンチェスター・ユナイテッド
クラブ親善試合

アモリム率いるチームにとって、セリエA開幕戦のトリノ戦前最後の親善試合を、ライブで一緒に追っていこう。

親善試合

マンチェスター・ユナイテッド対ミラン 2-4

得点者：2分 マグワイア（マ）、37分 チュクウェゼ（ミ）、51分 ドルグ（マ）、57分 シセ（ミ）、68分 ラモス（M）、71分 ロフタス＝チーク（M）


41分、トッリアーニ（MI）がブルーノ・フェルナンデス（Ma）のPKをセーブ


ミラン は夏の準備期間を進める中、もうひとつの豪華な親善試合に臨む。フェッラゴストの一戦では、16時45分に マンチェスター・ユナイテッドと対戦する。

パースでのダービーでインテルと引き分け、インドネシアではチェルシーに3-0の大敗を喫した後、ルベン・アモリム率いるミランは、後味の悪い別れ方をした元所属先として、ポーランドのブロツワフへ飛び、マイケル・キャリック率いるレッズと対戦する。

セリエA開幕、8月23日（日）20時45分キックオフのトリノ戦まであと7日。負傷者と移籍市場の影響で依然として大きく戦力を欠くミランにとって、これが最後のテストとなる。フォファナ、トモリ、オドグ、エンクンクは技術的な選択により外れ、すでに構想外に近い立場。一方で、ガッビア、ヒメネス、レオン、プリシッチはさまざまな身体的問題で不在となっている。


今夏のこの移籍市場におけるセリエA最高額の補強であり、ミラン史上でも最高額の補強となったゴンサロ・ラモスが、非公式戦で初先発を飾る。


90分で同点の場合はPK戦に入る。





  • ゴールと主なハイライト:

    90+2分 - モドリッチの絶妙なアウトサイドパスにコモットが反応するが、ファーでラメンスを破れない。


    81分 - トッリアーニがラシュフォードとの1対1を制し、ギラを振り切ったイングランド代表のシュートを止めて、ミランの3失点目を防いだ。


    71分 - ミランが4点目、ロフタス＝チーク！ イングランド人MFにもゴールが生まれた。止められないラモスの見事なタッチでフリーになると、元チェルシーの選手はハーフウェーラインを越えた位置から走り出し、ニアでラメンスを破った。ラモスは1ゴール2アシスト。


    68分 - ミランが逆転、ラモスが3-2！ ミランの見事な攻撃。最終ラインから組み立て、1分近くボールを回したあと、またしてもラモスが右のチュクウェゼをフリーにする。完璧なクロスにポルトガル人が頭で合わせてゴール、ワイドな三角形の形から決めた。ナイジェリア人は2アシスト1ゴールだ。


    57分 - ミランが同点、シセ！ ミランの好連係。後方からの組み立てはシセから始まり、そこからラモスへ。ラモスが落として右のチュクウェゼをフリーにする。ナイジェリア人は自ら打たずにクロスを選択し、元ベネヴェントの選手がファーで押し込んで2-2とした。


    51分 - ユナイテッドが追加点、ドルグ！ テッラッチャーノの大失態。後方のトッリアーニに弱いバックパスを送るが、ドルグの走り込みに気づいていなかった。元レッチェの選手にとっては難しくないプレーで、うまく入り込んで2-1。テッラッチャーノのまたしてもの愚行だ。


    47分 - ミランがピンチ。ユナイテッドの右からのFKから、ヘディングで中へ折り返され、あわやテッラッチャーノのオウンゴールという場面だったが、トッリアーニがキャッチした。


    41分 - トッリアーニがブルーノ・フェルナンデスのPKをストップ！ ミランのGKが見事なセーブ。右へ飛んでポルトガル人のキックを止めた。


    40分 - ユナイテッドにPK！ テッラッチャーノがビルドアップで暴走。2人をかわそうとしてエリア内でボールを失い、その後マルチニャク主審はデ・ウィンターのティーレマンスに対する存在しないファウルを取って、本来はないはずのPKを与えた。


    37分 - ミランが同点、チュクウェゼ！ マズラウィのミス。ジャシャリがボールを奪って前へ入り、ゴンサロ・ラモスへつなぐ。元PSGの選手は実に見事で、ボックス内に入って自ら打たず、華麗なノールックパスでナイジェリア人へ供給。無人のゴールに流し込んだ。ポルトガル人のなんというアシストだ。


    25分 - ブルーノ・フェルナンデスが左に入り込み、パスを受けて左足で打つも枠外。


    23分 - 再びシセ。左サイドで良い仕掛けを見せ、エリア内に進入してシザースからニアを狙うが、シュートは弱い。


    18分 - ミランの再度のシュート。パス交換のあとボールがシセに渡り、ダイレクトで打つがクロスバーの上。


    15分 - 再びミラン。チュクウェゼの見事なドリブル後、エリア内で混戦となり、ボールはロフタス＝チークへ。右足で打つが、ラメンスが足でセーブした。


    8分 - ミランも応戦。パヴロヴィッチの良い仕掛けからジャシャリへ、中央に落としてロフタス＝チークが受ける。ペナルティーエリア外からのシュートは強烈だったが正面。


    2分 - ユナイテッドがいきなり先制、マグワイア！ 左CKから、イングランド人DFがムサを競り負かしてヘディングで合わせ、1-0。ミランにとってショッキングな立ち上がりだ。


    1分 - いきなりユナイテッドに決定機。ドルグが左を突破してエリア内に入り、強烈にシュートを放つが、トッリアーニが好セーブでCKに逃れた。

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  • 試合結果一覧

    マンチェスター・ユナイテッド対ミラン 2-4

    得点者：2分 マグワイア（マ）、37分 チュクウェゼ（ミ）、51分 ドルグ（マ）、57分 シセ（ミ）、68分 ラモス（ミ）、71分 ロフタス＝チーク（ミ）。


    マンチェスター・ユナイテッド（4-2-3-1）：ランメンス；マズラウィ、マグワイア、ヘブン、ショー；ティーレマンス、サントス；ディアロ、ブルーノ・フェルナンデス、ドルグ；クーニャ。監督 キャリック。


    ミラン（3-4-2-1）：トッリアーニ；テラッチャーノ（60分 ジラ）、デ・ウィンテル（83分 ジアワラ）、パブロビッチ（83分 ヴラディミロフ）；チュクウェゼ、ジャシャリ（60分 モドリッチ）、ムサ（75分 リッチ）、エストゥピニャン（60分 バルテザーギ）；ロフタス＝チーク（83分 コモット）、シセ（60分 サーレマーケルス）；ラモス（75分 カマルダ）。監督 アモリム。


    警告：エストゥピニャン（ミ）、ドルグ（マ）

    退場：-

    アシスト：ブルーノ・フェルナンデス（マ）、ラモス（ミ）、チュクウェゼ（ミ）、チュクウェゼ（ミ）、ラモス（ミ）

    主審：マルチニアク（ポーランド）

    備考：41分、トッリアーニ（ミ）がブルーノ・フェルナンデス（マ）のPKをセーブ

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