ミランのオーストラリア遠征は、痛く重い敗戦で幕を閉じた。チェルシーが主導権を握り、3-0で勝利。アモリムにとっては明確で憂慮すべき兆候であり、チームはフィジカル面で出遅れ、さらに複数の選手が後退している状況にある。
翻訳者：
ミラン、チェルシーに痛恨の敗戦。少なくとも4選手が厳しい評価、アモリムにとって明るい材料はわずかしかない
首位
チェルシー相手に喫したこの敗戦は、たとえ親善試合だったとしても、しかも枠内シュート0本となれば、ポジティブな材料を見つけるのは非常に難しい。かろうじて及第点を付けられるのは、この2人だけだ。
モドリッチ：少なくとも、クロアチア人MFのコンディションは良さそうだ。最終ラインまで下がってビルドアップの第一段階を助け、ときには味方が指示を感じ取れずにいることで両腕を広げる場面もある。キャプテンマークを誇りを持って巻いており、今季もフル回転を求められることになりそうだ。
コモット：まず前提として、やや技術的なミスが多かったのは事実だが、これはコンディションが万全でないことによるもので、すでに高い技術力を持っていることは示している。走力と献身性、そして常に正しいポジションを取る能力はいずれも良かった。
期待外れ
デ・ウィンテルとガッビア：この2人には、もっと多くが期待されている。少なくとも、相手をペナルティーエリア内で自由に合わせさせるのではなく、しっかりマークすることは求められる。
カマルダ：いら立ちから3つのファウルを犯し、デュエルでもひとつも勝てない。味方からのボール供給は少なく、質も良くなかったが、かつてのミランの神童は、インテルやチェルシーのような相手に対して準備ができているとは示せなかった。
エストゥピニャン：アストン・ヴィラの1500万を受け入れなかったのは大きなミスだった。すでに跳ね返ってきたブーメランだ。元ブライトンの彼はネトへのマークで常に後手に回り、攻撃面でも何もできない。惨憺たる出来だった。
ロフタス＝チーク：アモリムは2試合連続で彼をトップ下の先発に起用したが、このイングランド人は完全に存在感を欠いた。自ら主導権を握ることは一度もなく、常に最も近くの選手へ横パスを出すだけで、個性がなかった。
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