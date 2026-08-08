チェルシー相手に喫したこの敗戦は、たとえ親善試合だったとしても、しかも枠内シュート0本となれば、ポジティブな材料を見つけるのは非常に難しい。かろうじて及第点を付けられるのは、この2人だけだ。





モドリッチ：少なくとも、クロアチア人MFのコンディションは良さそうだ。最終ラインまで下がってビルドアップの第一段階を助け、ときには味方が指示を感じ取れずにいることで両腕を広げる場面もある。キャプテンマークを誇りを持って巻いており、今季もフル回転を求められることになりそうだ。

コモット：まず前提として、やや技術的なミスが多かったのは事実だが、これはコンディションが万全でないことによるもので、すでに高い技術力を持っていることは示している。走力と献身性、そして常に正しいポジションを取る能力はいずれも良かった。