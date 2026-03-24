ミラン、チェルシーがパブロヴィッチに注目：アッレグリ監督のおかげでセルビア人選手の価値は3倍に

パブロヴィッチを取り巻く状況は、わずか数ヶ月の間に一変した。昨夏、ザルツブルクから移籍してきた彼は（浮き沈みの激しいシーズンを経て）放出候補とされていたが、クリスタル・パレスからのオファーは、ステアヒニャの最大の支援者の一人であるズラタン・イブラヒモヴィッチによって低すぎると判断された。





イギリスから届く最新の噂によると、現在パブロヴィッチに関心を示しているのはチェルシーだ。同クラブは来シーズンに向け、守備陣に経験と質を兼ね備えた補強を確実に模索している。 一方、ミランはここ数週間、2031年までの契約更新に向けて動いており、年俸を約250万～300万ユーロに引き上げる方針だ。これは、チェルシーの動向次第ではあるが、2001年生まれのこの選手を確実にチームに留めるための動きである。