ストラヒニャ・パブロヴィッチにとって、あらゆる面で記憶に残るシーズンとなった。 5月24日に25歳を迎えるこのセルビア人DFは、マッシミリアーノ・アッレグリ監督にとって不可欠な存在となった。自陣のペナルティエリアでも、相手陣のペナルティエリアでも。今シーズン、4ゴールを挙げ、そのすべてが勝ち点3をもたらしたのも決して偶然ではない。トリノ戦で決めた直近のゴールは、元ザルツブルク所属の彼が、技術面だけでなく人格面でも全面的に成長したことを如実に物語っている。
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ミラン、チェルシーがパブロヴィッチに注目：アッレグリ監督のおかげでセルビア人選手の価値は3倍に
CIESによると、その価値は5000万から5800万ユーロと見られている
CIES（国際スポーツ研究センター）フットボール・オブザーバトリーは、セリエAの各チームにおいて市場価値が最も高い選手をまとめた報告書を発表した。ミランで最も高く評価されているのはストラヒニャ・パブロヴィッチで、このランキングの上位に名を連ねている。同調査によると、彼の市場価値は5000万～5800万ユーロとされている。 この数字は、アッレグリ監督の下で成長を遂げたこのセルビア人DFの価値を反映したものだ。マークや空中戦に強く、戦術面でもより注意深くなっている。この評価額は、数ヶ月前からロッソネロの背番号31に一定の関心を示しているプレミアリーグの相場とも一致している。
チェルシーに関心
パブロヴィッチを取り巻く状況は、わずか数ヶ月の間に一変した。昨夏、ザルツブルクから移籍してきた彼は（浮き沈みの激しいシーズンを経て）放出候補とされていたが、クリスタル・パレスからのオファーは、ステアヒニャの最大の支援者の一人であるズラタン・イブラヒモヴィッチによって低すぎると判断された。
イギリスから届く最新の噂によると、現在パブロヴィッチに関心を示しているのはチェルシーだ。同クラブは来シーズンに向け、守備陣に経験と質を兼ね備えた補強を確実に模索している。 一方、ミランはここ数週間、2031年までの契約更新に向けて動いており、年俸を約250万～300万ユーロに引き上げる方針だ。これは、チェルシーの動向次第ではあるが、2001年生まれのこの選手を確実にチームに留めるための動きである。