欧州各地への期限付き移籍を数多くまとめたミラン首脳陣。その中で疑問を呼んでいるのは、間違いなくトゥールーズへ渡ったダビド・オドグのケースだ。ドイツ人の若手センターバックは今夏、競争の激しいリーグ・アンで貴重な経験と出場時間を積むため、姉妹クラブのトゥールーズに移籍したが、まったく出番がない。 フランスのクラブも同じレッドバード傘下にあり、実りある挑戦への条件は整っていた。しかし現実には、リーグ戦での出場時間はゼロだ。イェンス・ベルテル・アスコウ監督は、ヴォルフスブルクの元DFを構想に入れていない。
Getty Images Sport
翻訳者：
ミラン、ダビド・オドグのトゥールーズへの期限付き移籍が早くも1月に終了する可能性。出場時間はゼロ分で、両クラブは1月中に期限付き移籍を打ち切るか検討を進めている。
接触は継続中
シーズン開幕以降、オードグはベンチとスタンドを行き来している。3度にわたってメンバー外となり、直近のストラスブール戦は発熱のため欠場した。 2006年生まれの同選手は現状に満足しておらず、すでに退団を求めたという。
フランスのクラブの動向を伝えるサイトLesViolets.comとSkyのドイツ編集部によると、ここ数日、ミランの幹部とトゥールーズの首脳陣は、2006年生まれのDFの将来について集中的に協議した。
600万ユーロ＋ボーナスの投資
予想外のことがなければ、オドグは所属元に戻り、ミランはシーズン後半に向けて新たな移籍先を探す。ドイツサッカー界で最も有望な若手の一人と見なされていたオドグを、本腰を入れて起用するクラブが見つかることを願っている。
ミランは2025年夏、ヴォルフスブルクからオドグを獲得するために600万に加えボーナス300万を投じており、その投資を無駄にするわけにはいかない。
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