シーズン開幕以降、オードグはベンチとスタンドを行き来している。3度にわたってメンバー外となり、直近のストラスブール戦は発熱のため欠場した。 2006年生まれの同選手は現状に満足しておらず、すでに退団を求めたという。

フランスのクラブの動向を伝えるサイトLesViolets.comとSkyのドイツ編集部によると、ここ数日、ミランの幹部とトゥールーズの首脳陣は、2006年生まれのDFの将来について集中的に協議した。