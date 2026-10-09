18歳にして、すでに重要なセリエBでのシーズンを経験し、契約も2031年まで更新された。明確で、疑いようのない信頼の表れだ。 クリスティアン・コモット は、ミランが現在、そして何より将来に向けて賭けることを決めた若手の一人だ。2008年生まれのMFで、フィオレンティーナとトリノでプレーした元DF ジャンルカ・コモットの息子。スペツィアへのレンタル移籍を経てミランに戻り、2026年夏にはトップチームのグループに加わった。好調なプレシーズンを過ごした一方で、今季序盤は難しい状況にある。それ自体はまったく普通で予想されたことだが、序列ではアドリアン・ラビオ、ルカ・モドリッチという2人の名手に加え、復調したユヌス・ムサが前にいる。ただ、選手の価値を高めていくプロジェクトにおいて、セリエAとヨーロッパリーグの今季ごく序盤で出場時間がゼロという数字は不釣り合いでもある。この数字に複数クラブが反応しており、すでに冬の移籍市場でのレンタル移籍の可否についてミランに問い合わせを行っている。
ミラン、セリエAの2クラブが1月に向けてコモットを照会：アモリムは確信を持っておらず、チームに残したい考えだ
モンツァとパルマが関心を示す
コモットは、ひとつのラベルに当てはめるのが難しいタイプのMFだ。守備的MFとしてのフィジカルを備え、インサイドハーフとしてプレーできる能力もあり、とりわけ攻撃に絡みながら相手ペナルティーエリアに入り込む生まれつきの資質を持っている。ミランのプリマヴェーラ時代には、前方向へのプレーを自由に発揮できる形でトップ下として複数の試合に出場した。その特徴は明確で、あとはそれを強みにし、さらに向上させ、機能的なものにするための理想的なプログラムが必要なだけだ。
パルマはコモットの力を引き出すのに適したプロジェクトを持っていると考えており、昨夏から代理人のベッペ・リーゾに働きかけを続けている。リーゾとは、元ミランでフリー移籍となったシモーネ・ロンターニの取引をまとめていた。ここ数日、パルマはミランに対して買い取りオプション付きレンタルという形で選手の獲得を打診し、再び動きを強めている。ユリッチ率いるモンツァも、2008年生まれのこの選手を1月にレンタルで受け入れる案に全面的に前向きだ。
アモリムは確信していない
アモリムとカルディナーレが、コモットとカマルダの両選手をチームに残すと決めた判断は、強く、明確で、勇気あるものだった。そして、このシーズン序盤も、指揮官とミランのオーナーの確信を揺るがすことはなかった。今後のより कठिनなミッションは、ミランがすべての大会で競争力を示すための土台を築かなければならないこの時期に、2人の若手へ出場機会と信頼、そしてプレー時間を与えることになる。
アモリムはコモットを強く信頼しており、過密日程となる10月（わずか20日間で実に7試合）に向けて、プレーさせるためのプランを練っている。だが、モドリッチとラビオのどちらかを先発から外すのは、非常に難しく、ほとんど不可能に近い作業のままだ。現時点でポルトガル人指揮官は、2008年生まれのこの選手をレンタル移籍で放出することに同意したくはない考えだが、もちろん、すべてはここから1月までにこの少年がどれだけの出場機会を得られるかにかかっている。なぜなら、こうしたレベルのチャンピオンたちのそばでプレーすることは成長にとって常に有益だが、最終的に最も重要なのはピッチに立つための出場機会だからだ。
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