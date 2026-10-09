アモリムとカルディナーレが、コモットとカマルダの両選手をチームに残すと決めた判断は、強く、明確で、勇気あるものだった。そして、このシーズン序盤も、指揮官とミランのオーナーの確信を揺るがすことはなかった。今後のより कठिनなミッションは、ミランがすべての大会で競争力を示すための土台を築かなければならないこの時期に、2人の若手へ出場機会と信頼、そしてプレー時間を与えることになる。





アモリムはコモットを強く信頼しており、過密日程となる10月（わずか20日間で実に7試合）に向けて、プレーさせるためのプランを練っている。だが、モドリッチとラビオのどちらかを先発から外すのは、非常に難しく、ほとんど不可能に近い作業のままだ。現時点でポルトガル人指揮官は、2008年生まれのこの選手をレンタル移籍で放出することに同意したくはない考えだが、もちろん、すべてはここから1月までにこの少年がどれだけの出場機会を得られるかにかかっている。なぜなら、こうしたレベルのチャンピオンたちのそばでプレーすることは成長にとって常に有益だが、最終的に最も重要なのはピッチに立つための出場機会だからだ。