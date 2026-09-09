ユスフ・フォファナは、おそらく自身のキャリアの中で最も奇妙な夏を過ごした。フランス人MFは、ミランで最初の2年間に最も多く起用された選手の一人だったが、余剰戦力となった。ルベン・アモリムは彼をチームのグループから外し、約3週間にわたって、同じく構想外となったトモリ、オドグ、ンクンクとともに別メニュー調整を続けていた。
翻訳者：
ミラン、セビージャがフォファナに支払われている給与負担分について驚きの発表
最終日
まさに「移籍市場の夏」という表現がふさわしいのが、フォファナだ。まず関心を示していたのはプレミアリーグのクリスタル・パレスとノッティンガム・フォレストで、その後にユベントスとガラタサライが続いた。そして移籍市場終了まで残り2日となったところで、リヨンとの合意に至った。より正確には最終日の昼食時で、フランスのクラブはタグリアフィコのアトレティコ・マドリー移籍により、のちに実現しなかったものの、給与面の問題を解決したように見えていた。そのため、すべてをやり直すことになった。タイムリミットまで残りわずかとなる中、ミランはどうすべきか分からず、セビージャに連絡。すると話は一気にまとまった。
契約の詳細
ミランはフォファナを、買い取りオプションがあらかじめ設定されていない無償のレンタル移籍でセビージャへ放出した。電撃的なオペレーションだったが、とりわけほぼ必死の状況で中盤の選手を獲得する必要があったセビージャにとって意味の大きいものだった。だが、昨日スペインから浮上した詳細には、ますます裏付けが集まっている。アンダルシアのクラブが負担するのは給与のわずか8％で、残りはミランが負担する。なお、フォファナのミランでの給与は税込みで550万ユーロだ。
会見でのコメント
今日の記者会見に出席したフォファナは、次のように語った。「適応はとてもうまくいっている。ここは素晴らしいチームだし、素晴らしい仲間たちが温かく迎えてくれた。僕たちは環境に慣れ、すでに何分かプレーし、スタッフからの信頼も感じている。すべては移籍市場の最後の数分でまとまったが、セビージャから声をかけられた時、すぐにこのクラブの選手になりたいと確信した。自分を必要としてくれる人を最優先にしているし、僕は約束を守った。数時間のうちに合意はまとまった。いくつかのクラブへの移籍の可能性が報じられていたが、リヨンでの状況のあと、セビージャに来るチャンスを得て本当にうれしく思っている。あの時は、これ以上のことは夢にも思えなかった。完璧だったよ。ここはヨーロッパでも有数の住みやすい地域の一つだし、会長はとても親身で、どのクラブでもそうというわけではない。誰もがクラブの運営に関わっている。これはピッチ上での僕たちのパフォーマンスにとってプラスになるはずだ。このスタジアムを要塞のような場所にしなければならない。そうすれば、ホームで常に勝ち点を積み上げ、いつでも自分たちのチームを見たいと願うサポーターを持つことができる。どの試合でも競争力を示さなければならない。僕はフィジカルの質で貢献できるし、自分の強みはチームメートにとてもうまく適応できることだ。僕はハイブリッド型のミッドフィールダーで、より後ろでも前でもプレーできる。ただ、どの選手のプレースタイルにも適応できるんだ」
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