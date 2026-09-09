今日の記者会見に出席したフォファナは、次のように語った。「適応はとてもうまくいっている。ここは素晴らしいチームだし、素晴らしい仲間たちが温かく迎えてくれた。僕たちは環境に慣れ、すでに何分かプレーし、スタッフからの信頼も感じている。すべては移籍市場の最後の数分でまとまったが、セビージャから声をかけられた時、すぐにこのクラブの選手になりたいと確信した。自分を必要としてくれる人を最優先にしているし、僕は約束を守った。数時間のうちに合意はまとまった。いくつかのクラブへの移籍の可能性が報じられていたが、リヨンでの状況のあと、セビージャに来るチャンスを得て本当にうれしく思っている。あの時は、これ以上のことは夢にも思えなかった。完璧だったよ。ここはヨーロッパでも有数の住みやすい地域の一つだし、会長はとても親身で、どのクラブでもそうというわけではない。誰もがクラブの運営に関わっている。これはピッチ上での僕たちのパフォーマンスにとってプラスになるはずだ。このスタジアムを要塞のような場所にしなければならない。そうすれば、ホームで常に勝ち点を積み上げ、いつでも自分たちのチームを見たいと願うサポーターを持つことができる。どの試合でも競争力を示さなければならない。僕はフィジカルの質で貢献できるし、自分の強みはチームメートにとてもうまく適応できることだ。僕はハイブリッド型のミッドフィールダーで、より後ろでも前でもプレーできる。ただ、どの選手のプレースタイルにも適応できるんだ」