ストラヒニャ・パブロヴィッチがミランとの契約を延長する。報道したスカイ・スポーツによると、2028年に契約満了を迎えるセルビア人DFは、ミランとの契約延長にサインするため、先ほどカーサ・ミランに到着した。新たな契約期間は2031年までとなる見込みだ。ザルツブルクの元選手で、木曜日のヨーロッパリーグでは古巣との対戦を迎えるパブロヴィッチは、現在の年俸である手取り170万ユーロから増額される見込みだ。
Calciomercato/Getty Images
翻訳者：
ミラン、ストラヒニャ・パブロヴィッチが2031年までの契約延長に向けてクラブ本部を訪問：詳細
ミランが最優先だ
パブロヴィッチは2024年夏にミランに加入した。フォンセカとコンセイソンの指揮下で過ごした1年目は浮き沈みがあったが、昨季はマッシミリアーノ・アッレグリ監督の下で守備陣の主力となり、今季はルベン・アモリム監督率いるチームの守備の要となっている。ミランではリーグ戦とカップ戦を合わせて80試合に出場し、7ゴールを挙げた。昨年4月には、自身の将来についてこう語っていた。「ミランに長く残りたいと思う。街や雰囲気、僕たちのサポーターも好きだ。ここではとても幸せだし、ミランとともに勝ちたい」とスポルトメディアセットに語った。「試合後にサポーターとチャントを歌うこと？ パルチザンにいたときもそうだった。僕たちはサポーターと一つにならなければならない」
いくら稼いでいるのか
パブロヴィッチは、ミランに残るためプレミアリーグ行きを断っており、『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、新たな契約で手取り約300万ユーロを得る見込みだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。