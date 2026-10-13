パブロヴィッチは2024年夏にミランに加入した。フォンセカとコンセイソンの指揮下で過ごした1年目は浮き沈みがあったが、昨季はマッシミリアーノ・アッレグリ監督の下で守備陣の主力となり、今季はルベン・アモリム監督率いるチームの守備の要となっている。ミランではリーグ戦とカップ戦を合わせて80試合に出場し、7ゴールを挙げた。昨年4月には、自身の将来についてこう語っていた。「ミランに長く残りたいと思う。街や雰囲気、僕たちのサポーターも好きだ。ここではとても幸せだし、ミランとともに勝ちたい」とスポルトメディアセットに語った。「試合後にサポーターとチャントを歌うこと？ パルチザンにいたときもそうだった。僕たちはサポーターと一つにならなければならない」