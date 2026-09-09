フェネルバフチェの主将ミラン・シュクリニアルは、クラブが18年ぶりにチャンピオンズリーグ本大会へ戻る一戦となるローマ戦で、チョバニ・スタジアムのピッチにチームを先導して入場する。トルコの強豪は、イスマイル・カルタル監督の下で予選3ラウンドを勝ち抜き、この復帰を果たした。

試合前日の記者会見でカルタル監督とともに話したシュクリニアルは、欧州最高峰の舞台をイスタンブールに取り戻すことの感情的な重みを認めた。

このDFは、約20年ぶりの復帰がサポーターにとって何を意味するのかを、チーム全体が十分に理解していると強調した。



