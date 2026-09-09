ZUMA Press Wire
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ミラン・シュクリニアル、フェネルバフチェがローマ戦で18年ぶりのチャンピオンズリーグ復帰を果たす中で「大きな責任」を実感
シュクリニアルが18年ぶりのフェネルバフチェをけん引
フェネルバフチェの主将ミラン・シュクリニアルは、クラブが18年ぶりにチャンピオンズリーグ本大会へ戻る一戦となるローマ戦で、チョバニ・スタジアムのピッチにチームを先導して入場する。トルコの強豪は、イスマイル・カルタル監督の下で予選3ラウンドを勝ち抜き、この復帰を果たした。
試合前日の記者会見でカルタル監督とともに話したシュクリニアルは、欧州最高峰の舞台をイスタンブールに取り戻すことの感情的な重みを認めた。
このDFは、約20年ぶりの復帰がサポーターにとって何を意味するのかを、チーム全体が十分に理解していると強調した。
- Getty Images Sport
主将がサポーターへの責任を強調
シュクリニアルは、イタリア勢との一戦で記憶に残るパフォーマンスを見せることに、チームが強い責任を感じていると強調した。さらに、欧州での戦いを良い形でスタートさせるため、勝ち点3の獲得をチームメートに呼びかけた。
このスロバキア代表は、フェネルバフチェがあらゆる大会で最高レベルに到達する野心を持って臨んでいると主張した。
「18年ぶりにこのスタジアムへチャンピオンズリーグが戻ってくることで、ファンに対して大きな責任を感じている」とシュクリニアルは述べた。「明日、最初の勝ち点を手にしたい」
ガスペリーニ率いるローマの弱点を突く
相手について分析したスクリニアルは、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ体制のローマが好調を維持しており、セリエAの同クラブが国内リーグ首位に立っていることを認めた。一方で、主将はフェネルバフチェがイタリア勢の守備の隙を突けるとの自信を示している。
フェネルバフチェは週末にベシクタシュとの国内ダービーで敗れたあと、好結果を求めてこの試合に臨む。
「ローマは強く、組織されていて、好調な相手だ」とスクリニアルは述べた。「相手の脆い時間帯を突く必要がある」
- ZUMA Press Wire
チョバニ・スタジアムのピッチに焦点が移る
ロメル・ルカクが古巣との対戦に向けて準備を進め、負傷で複数の主力選手を欠く中、ホームチームにとってシュクリニアルのリーダーシップは極めて重要となる。
フェネルバフチェは、イスタンブールの熱狂的な雰囲気を生かしてローマを上回り、リーグフェーズでの強固な土台を築くことを目指す。
シュクリニアルとチームメートは、試合前の集中力を欧州サッカー最大の舞台で貴重な勝ち点3へとつなげたい考えだ。
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