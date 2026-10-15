ミラン、シセはすでに歴史に名を刻んだ。アモリムはラモスの控えを見つけた

適切なタイミングで適切な場所にいる並外れた能力が、シセをミランのチーム内で唯一無二の選手にしている。今後は数メートル前方のFWとしてプレーする可能性もある。ザルツブルク戦では偽9番を務めるための資質を示したが、最初にこのポジションで起用したのはU-21イタリア代表のシルヴィオ・バルディーニ監督だ。昨年10月5日、ペスカーラのアドリアティコでポーランドに完璧な勝利を収めた試合で、シセをこの位置に配置していた。 アモリムは、必要なときにゴンサロ・ラモスを休ませるための代役を見つけたのかもしれない。