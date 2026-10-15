今夜以前にミランの選手が欧州の大会でハットトリックを達成した例を探すと、9年前の2017年9月14日までさかのぼる。この日、アンドレ・シウバがヨーロッパリーグのアウストリア・ウィーンとのアウェー戦で3得点を挙げた。一方、イタリア人選手によるハットトリックとなると、2002年のデポルティーボ・ラ・コルーニャ対ミラン（0-4）でのピッポ・インザーギまで、さらにさかのぼる。 シセはザルツブルク戦でそれを成し遂げた。 ミランの若き逸材はボールを持ち帰り、すでにミランの歴史に名を刻んだ。右太ももの内転筋の腱の手術後、不安を抱えながらシーズンに向けた準備を始めた若者としては、上々の結果だ。
AFP
翻訳者：
ミラン、シセはすでに歴史に名を刻んだ。アモリムはラモスの控えを見つけた
アモリムにとって不可欠
シセはもはや、カタンザーロから加入した若き才能というだけの存在ではない。アモリムにとって欠かせない戦力だ。驚くほど自然に、アモリム率いる新たなミランで最も注目を集める選手の一人となった。セリエAデビュー戦のトリノ戦でゴールを決め、スタジアムではユヴェントスからも得点を奪った。トレヴィーゾ生まれの若者は、ヨーロッパリーグでも結果を残した。そのプレーは、今の彼をよく物語っている。3ゴール、3通りの決め方、穏やかながらも大きな存在感、そして周囲を笑顔にする笑顔。
ラモスの代役
適切なタイミングで適切な場所にいる並外れた能力が、シセをミランのチーム内で唯一無二の選手にしている。今後は数メートル前方のFWとしてプレーする可能性もある。ザルツブルク戦では偽9番を務めるための資質を示したが、最初にこのポジションで起用したのはU-21イタリア代表のシルヴィオ・バルディーニ監督だ。昨年10月5日、ペスカーラのアドリアティコでポーランドに完璧な勝利を収めた試合で、シセをこの位置に配置していた。 アモリムは、必要なときにゴンサロ・ラモスを休ませるための代役を見つけたのかもしれない。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。