彼のプレーを見て生まれる興奮は、ロッカールームのリーダーであるアモリムが、そのあまりに若い年齢に伴うリスクを踏まえて守るべき感情だ。だが試合を重ねるごとに確信は深まっている。シセは準備のできた、まっすぐで、効果的な選手だ。最初の3試合で2ゴール。どちらも甲乙つけがたい美しさだった。元カタンツァーロの彼がミランの世界、そしてイタリアサッカー界に向けて放っている、紛れもないシグナルだ。中へ絞る動き、そして容易にゴールを見つける力。そうした特徴によって、彼はすでにアモリムの3-4-2-1で中心的な存在になっている。





ミランには、シセと組ませる形でも、代役としてでも、プリシックが必要だ。 求められているのは昨季前半の本来のプリシックだ。ゴールへ向かって仕掛けられる選手、相手の守備ラインを破るトップ下が不足している。そして相手のレベルも上がる中で、常に重要になるゴールを決められることも必要だ。アメリカ人の彼はまだコンディション面で遅れがあるが、今週中に状態を上げ、ラツィオ戦で先発の座を狙えるようになるとみられる。