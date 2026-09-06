結局のところ、引き分けが最も妥当な結果だった。ユヴェントスは、試合を組み立て（ボール支配率51％）ながらもヴィカーリオのゴールに向かってわずか3本しかシュートを放てず（ユヴェントスの14本に対して）、枠内シュートも1本だけだったミラン相手に、敗れる内容ではなかった。アリアンツ・スタジアムでピッチに立ったのは、いずれもまだ完成途上にあり、改善の余地があり、スカッドの面でもいくつか明確な課題を抱える2チームだった。ユヴェントスはスパレッティの下でより長く取り組んできた分だけ、ほんの一歩先を行っている一方、アモリムはまだその歩みを始めたばかりだ。
翻訳者：
ミラン、シセはすでにサーレマーケルスとロフタス＝チーク以上：アモリムは彼とプリシッチの復帰を必要としている
サレマーケルスとラビオが期待外れに終わる
アッレグリのような、より保守的なプレースタイルから、アモリムのような、より積極的なスタイルへ移行するには、時間と段階的なプロセスが必要だ。一歩ずつとイングランド人なら言うだろう。ミランはアリアンツ・スタジアムでも主導権を握ろうとしたが、ユヴェントスのより高い強度に苦しみ、さらにニコ・ゴンサレスのライン間での厄介な働きにも手を焼いた。全体評価には、デ・ウィンターの充実したパフォーマンス、ヒラのカリスマ性と粘り強さ、そして万全の状態に仕上がったメニャンのセーブも含まれる。欠けていたのは最後の25メートルでの質だった。ラビオにとっては単に調子の悪い夜だったが、より大きな疑問が向けられるのは、アモリムがトップ下の役割で再生を図っているサーレマーケルスだ。アモリムが思い描くプレーを構築するうえで、これほど重要な歯車の一部には、異なる特長が求められる。
必要なのはシセとプリシッチだ
彼のプレーを見て生まれる興奮は、ロッカールームのリーダーであるアモリムが、そのあまりに若い年齢に伴うリスクを踏まえて守るべき感情だ。だが試合を重ねるごとに確信は深まっている。シセは準備のできた、まっすぐで、効果的な選手だ。最初の3試合で2ゴール。どちらも甲乙つけがたい美しさだった。元カタンツァーロの彼がミランの世界、そしてイタリアサッカー界に向けて放っている、紛れもないシグナルだ。中へ絞る動き、そして容易にゴールを見つける力。そうした特徴によって、彼はすでにアモリムの3-4-2-1で中心的な存在になっている。
ミランには、シセと組ませる形でも、代役としてでも、プリシックが必要だ。 求められているのは昨季前半の本来のプリシックだ。ゴールへ向かって仕掛けられる選手、相手の守備ラインを破るトップ下が不足している。そして相手のレベルも上がる中で、常に重要になるゴールを決められることも必要だ。アメリカ人の彼はまだコンディション面で遅れがあるが、今週中に状態を上げ、ラツィオ戦で先発の座を狙えるようになるとみられる。
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