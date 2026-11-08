「とてもうれしい。自分の力を示し、ここでやっていけることを証明したい。いつも通り全力を尽くします」。シセは、フランスとベルギーとのネーションズリーグの試合に向けたイタリア代表招集をこう喜んだ。アルファはシーズン序盤の目覚ましい活躍によって、この大きなチャンスをつかんだ。

アモリムとの関係も重要だった。アモリムはアメとムチを使い分け、シセを日々成長させた。ACミラン対フェレンツヴァーロシュ戦後の叱責は、すぐに期待通りの結果をもたらした。