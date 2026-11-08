うれしいお決まりの光景だ。シセは攻撃的MFながら、熟練のストライカーのようにゴールを決める。アルファには、常に適切なタイミングで適切な場所に現れる、生まれ持った並外れた能力がある。そして、勝負を決めるべきエリアに入れば、ほとんど外さない。ジェノア戦では、献身的で仲間思いのラモスの動きが生んだスペースを巧みに利用し、バイロウと好プレーを見せたジェノアからゴールを奪った。
Getty Images Sport
翻訳者：
ミラン、シセがシェフチェンコに並ぶ。出場時間当たりの得点数で首位に立ち、さらに歴史に名を刻む。アモリムの叱咤もその一因に
シェフチェンコに並んだ
ザルツブルク戦でハットトリックを決め、ミランの歴史に名を刻んでいた。シセは、欧州の舞台でハットトリックを記録したイタリア人選手として、ミラン史上最年少となった。リーグ戦ではジェノア戦で5ゴール目を挙げた。元ヴェローナのシセは最初の13試合で通算8得点とし、シェフチェンコに並んだ。これを上回ったのは、10得点のピエリーノ・プラーティと12得点のマリオ・バロテッリだけだった。
イタリアで最初
試合後のインタビューで、シセはACミランの歴史を象徴するシェフチェンコと共通するデータを示されても、浮かれることなく答えた。「特にコメントすることはありません（笑、編集部注）。監督が与えてくれるチャンスを生かそうとしています。得点するかどうかにかかわらず、大事なのは勝つこと。ゴールが決まれば、さらにうれしいです」さらに興味深いデータがある。2006年生まれのシセが先発でも途中出場でも結果を出せることを、端的に示す数字だ。出場時間と得点数の比率は81分に1得点で、最も優れている。つまり、ラウタロ・マルティネスを上回る。
イタリア代表とアモリムの間で
「とてもうれしい。自分の力を示し、ここでやっていけることを証明したい。いつも通り全力を尽くします」。シセは、フランスとベルギーとのネーションズリーグの試合に向けたイタリア代表招集をこう喜んだ。アルファはシーズン序盤の目覚ましい活躍によって、この大きなチャンスをつかんだ。
アモリムとの関係も重要だった。アモリムはアメとムチを使い分け、シセを日々成長させた。ACミラン対フェレンツヴァーロシュ戦後の叱責は、すぐに期待通りの結果をもたらした。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。