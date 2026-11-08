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Genoa CFC v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
翻訳者：

ミラン、シセがシェフチェンコに並ぶ。出場時間当たりの得点数で首位に立ち、さらに歴史に名を刻む。アモリムの叱咤もその一因に

セリエ A
ACミラン

ミラン、ジェノアの敵地でつかんだプラチナ級の勝利にシセの名が刻まれる。ミランの若き逸材が歴史に名を残す

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うれしいお決まりの光景だ。シセは攻撃的MFながら、熟練のストライカーのようにゴールを決めるアルファには、常に適切なタイミングで適切な場所に現れる、生まれ持った並外れた能力がある。そして、勝負を決めるべきエリアに入れば、ほとんど外さない。ジェノア戦では、献身的で仲間思いのラモスの動きが生んだスペースを巧みに利用し、バイロウと好プレーを見せたジェノアからゴールを奪った。

  • シェフチェンコに並んだ

    ザルツブルク戦でハットトリックを決め、ミランの歴史に名を刻んでいた。シセは、欧州の舞台でハットトリックを記録したイタリア人選手として、ミラン史上最年少となった。リーグ戦ではジェノア戦で5ゴール目を挙げた。元ヴェローナのシセは最初の13試合で通算8得点とし、シェフチェンコに並んだ。これを上回ったのは、10得点のピエリーノ・プラーティと12得点のマリオ・バロテッリだけだった。

  • イタリアで最初

    試合後のインタビューで、シセはACミランの歴史を象徴するシェフチェンコと共通するデータを示されても、浮かれることなく答えた。「特にコメントすることはありません（笑、編集部注）。監督が与えてくれるチャンスを生かそうとしています。得点するかどうかにかかわらず、大事なのは勝つこと。ゴールが決まれば、さらにうれしいです」さらに興味深いデータがある。2006年生まれのシセが先発でも途中出場でも結果を出せることを、端的に示す数字だ。出場時間と得点数の比率は81分に1得点で、最も優れている。つまり、ラウタロ・マルティネスを上回る。

  • イタリア代表とアモリムの間で

    「とてもうれしい。自分の力を示し、ここでやっていけることを証明したい。いつも通り全力を尽くします」。シセは、フランスとベルギーとのネーションズリーグの試合に向けたイタリア代表招集をこう喜んだ。アルファはシーズン序盤の目覚ましい活躍によって、この大きなチャンスをつかんだ。

    アモリムとの関係も重要だった。アモリムはアメとムチを使い分け、シセを日々成長させた。ACミラン対フェレンツヴァーロシュ戦後の叱責は、すぐに期待通りの結果をもたらした。

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