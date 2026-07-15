移籍の可能性について、私はジャシャリについて考えてみたい。1年前、ベルギーで注目されたこの若手には、長期にわたる交渉とメディアの報道もあり、大きな期待が寄せられていた。

1年がたち、ロッソネロ（ACミラン）ファンの気持ちは確実に変わった。怪我の影響はあったが、それだけではこの不振を説明できない。11月に復帰してからも、ワールドカップを含め、存在感を示せていない。

真価が問われる今、クラブは去就を慎重に判断すべきだ。 理論的には、私は彼に再チャンスを与えるべきだと考える。デ・ケテラールのように、彼が他チームで才能を開花させるのを防ぐためだ。

ただし、より優れた選手獲得のための交換要員として必要な犠牲であれば話は別だ。