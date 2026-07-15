ミランの移籍市場は他のクラブ同様、停滞している。この時期、選手放出で得た資金を再投資し、戦力補強することが重要だ。それでもロッソネリは、好スタートを切っている。
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翻訳者：
ミラン、ジャシャリをどうする？ 過剰な期待から大失敗へ――デ・ケテラエール二の舞は避けよう。エデルソンと交換でアタランタへ放出すれば、皆が満足だ。
移籍の可能性について、私はジャシャリについて考えてみたい。1年前、ベルギーで注目されたこの若手には、長期にわたる交渉とメディアの報道もあり、大きな期待が寄せられていた。
1年がたち、ロッソネロ（ACミラン）ファンの気持ちは確実に変わった。怪我の影響はあったが、それだけではこの不振を説明できない。11月に復帰してからも、ワールドカップを含め、存在感を示せていない。
真価が問われる今、クラブは去就を慎重に判断すべきだ。 理論的には、私は彼に再チャンスを与えるべきだと考える。デ・ケテラールのように、彼が他チームで才能を開花させるのを防ぐためだ。
ただし、より優れた選手獲得のための交換要員として必要な犠牲であれば話は別だ。
パラソルの下で組むミニチームの先発には、彼の名前はないだろう。そのポジションには、モドリッチが残っても、元ブルージュのような「？」ではなく「！」がいる。
不要な助言かもしれないが、アタランタとのトレードを検討すべきだ。サッリ監督が率いるジャシャリと、エデルソンをミランへ移籍させる案だ。これは、関係者を満足させる解決策となる。移籍先でプレーする選手（ジュントーリと監督が高く評価）、契約が残り1年のブラジル人選手問題を解決できるアタランタ、そして強力なMFを獲得できるミラン。
差額調整はアタランタ有利になるが、面白いトレードだ。エデルソンとラビオが組めば強力な中盤が生まれる。ただし、その選手が健康であることが前提だ。
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