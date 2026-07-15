ミランの移籍市場は他のクラブ同様、停滞している。この時期、選手放出で得た資金を再投資し、戦力補強することが重要だ。それでもロッソネリは、好スタートを切っている。
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翻訳者：
ミラン、ジャシャリをどうする？ 過剰な期待から大失敗へ――デ・ケテラエール二の舞は避けたい。エデルソンとの交換でアタランタへ放出すれば、皆が納得だ。
移籍の可能性について、私はジャシャリについて考えてみたい。1年前、ベルギーで注目を集めたこの若手には、長期にわたる交渉も相まって大きな期待が寄せられていた。
1年がたち、ミランファンは彼への期待を大きく見直した。怪我の影響はあったが、それだけではこの不振を説明できない。11月に復帰してからも、ワールドカップを含め、存在感を示せていない。
真価は不明だ。クラブは今後の方針を冷静に判断すべきだ。 理論的には、私は彼に再チャンスを与えるべきだと考える。デ・ケテラールのように、彼が他チームで才能を開花させるのを防ぐためだ。
ただし、より優れた選手を獲得するための交換要員として必要な犠牲であれば話は別だ。
パラソルの下で組むミニチームのスタメンには、彼の名前は入らない。そのポジションには、モドリッチが残っても、元ブルージュのような「？」ではなく「！」が必要だ。
不要な助言かもしれないが、アタランタとのトレードを検討してはどうか。サッリ率いるアタランタからジャシャリを、ミランがエデルソンを獲得する案だ。関係者は皆満足できるだろう。移籍先でプレーする選手（ジュントーリと監督が高く評価）、契約が1年しかないブラジル人問題を解決できるアタランタ、強力なMFを得られるミラン。
差額調整はアタランタ有利になるが、面白いトレードだ。エデルソンとラビオが組めば強力な中盤が完成する。もちろん、その選手が健康であることが前提だ。
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