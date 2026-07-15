移籍の可能性について、私はジャシャリについて考えてみたい。1年前、ベルギーで注目を集めたこの若手には、長期にわたる交渉も相まって大きな期待が寄せられていた。





1年がたち、ミランファンは彼への期待を大きく見直した。怪我の影響はあったが、それだけではこの不振を説明できない。11月に復帰してからも、ワールドカップを含め、存在感を示せていない。





真価は不明だ。クラブは今後の方針を冷静に判断すべきだ。 理論的には、私は彼に再チャンスを与えるべきだと考える。デ・ケテラールのように、彼が他チームで才能を開花させるのを防ぐためだ。





ただし、より優れた選手を獲得するための交換要員として必要な犠牲であれば話は別だ。