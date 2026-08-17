ミランにとって今夏3人目の新戦力だ。ミランはストラスブールとの間でディエゴ・モレイラの獲得で合意した。22歳の左利きの攻撃的サイドアタッカーで、2004年生まれのベルギー代表としてワールドカップでもプレーした選手だ。移籍金はボーナスと将来の再売却時の割合を含め、約5000万ユーロの取引で成立した。





メディカルチェックはあすミラノで実施予定。ゴンサロ・ラモスに次ぐ、ミラン史上2番目に高額な補強となり、正午に同市へ到着する見込みだ。