ミランにとって今夏3人目の新戦力だ。ミランはストラスブールとの間でディエゴ・モレイラの獲得で合意した。22歳の左利きの攻撃的サイドアタッカーで、2004年生まれのベルギー代表としてワールドカップでもプレーした選手だ。移籍金はボーナスと将来の再売却時の割合を含め、約5000万ユーロの取引で成立した。
メディカルチェックはあすミラノで実施予定。ゴンサロ・ラモスに次ぐ、ミラン史上2番目に高額な補強となり、正午に同市へ到着する見込みだ。
ミランにとって今夏3人目の新戦力だ。ミランはストラスブールとの間でディエゴ・モレイラの獲得で合意した。22歳の左利きの攻撃的サイドアタッカーで、2004年生まれのベルギー代表としてワールドカップでもプレーした選手だ。移籍金はボーナスと将来の再売却時の割合を含め、約5000万ユーロの取引で成立した。
メディカルチェックはあすミラノで実施予定。ゴンサロ・ラモスに次ぐ、ミラン史上2番目に高額な補強となり、正午に同市へ到着する見込みだ。
ストラスブール保有の左サイドの選手が、ルベン・アモリム率いるチームの補強として加わる。代理人ジョルジュ・メンデスの仲介により、交渉は成立した。22歳のベルギー人サイドプレーヤーは、イングランド、ドイツ、イタリアのビッグクラブから関心を集める中でも、ミランへの移籍を望んでいた。並外れた汎用性を備えた選手で、モレイラは両サイドでプレー可能で、ウイングバックとしても機能し、アモリムのシステムに完璧に合う補強となる。
現場スタッフによる選択だ。技術的特徴の面でアモリムが非常に高く評価しており、新体制の中心を担うデータアナリスト、ボビー・ガーディナーとティアゴ・エステヴァオも納得。さらにヘンドリク・アルムシュタットの承認も得ている。何より、若く才能があり、大きな成長が見込めて主役になり得る選手についてのこのオペレーションは、ゲリー・カーディナーレ自らが直接まとめ上げることを望んだものだ。
モレイラは、エストゥピニャンのポジションに入る左サイドのミッドフィルダー、あるいはゴンサロ・ラモスの後ろに入る2人のうちの1人になるだろう。そのポジション、いわゆるセカンドトップ兼トップ下では、プリシッチ、ロフタス＝チーク、サーレマーケルス、アルファジオ・シセ、必要に応じてラビオもプレーできる。才能、ドリブル、創造性、そして汎用性を備え、キャリアでは左のあらゆる位置に加え、右でもプレーしてきた。右では左足で中へ切れ込み、ゴールを狙うことができる
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モレイラはリエージュで生まれた。当時、父で元ギニアビサウ代表のアルマミ・モレイラがスタンダール・リエージュで選手としてプレーしていた。ベルギーとポルトガルの二重国籍を持ち、ギニアビサウ代表とドイツ代表でもプレー可能だったものの、ポルトガルU-21代表でプレーした後、ベルギー代表を選んだ。母方では、1976年から1982年まで同クラブでプレーした元オーストリア人サッカー選手ヘルムート・グラフの孫にあたる。スタンダール・リエージュの下部組織で育ち、ベンフィカ、チェルシー、さらにリヨンでもプレーした後、チェルシーとの連携のもとでストラスブールへ移った。2週間前、休暇中にはミランのユニフォームを着てトレーニングを行っており、それが後に待つ自身の将来を示すサインとなっていた。