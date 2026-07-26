El Nacionalが報じたところによると、ミランはバルセロナに対して2000万ユーロのオファーを提示したものの、カタルーニャのクラブはなお不十分だと判断しているという。要求額は3500万ユーロ前後とみられるが、ボーナスや将来の再売却時の割合を盛り込むことで、減額交渉の余地は十分にあるようだ。





前季リーガで30試合に出場したジェラール・マルティンは、2028年までの長期契約を結ぶバルセロナ残留を望んでいるが、クラブ首脳陣は財政上の理由から放出に前向きな姿勢を見せている。そしてミランは、チェルシーとの争奪戦を先回りする形でも動いている。