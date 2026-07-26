セルティック・パークでのミランにとって最初の親善試合、セルティック戦は、いくつかの示唆をもたらした。好材料もあれば、そうでないものもあった。ミランは試合の入りが悪く、切れ味を欠き、守備面の対応にもいくつかの難しさを見せた。アモリムのような、後方からのビルドアップを軸とする野心的な技術プロジェクトを推し進めるには、現在のスカッドにいる選手たち以上の技術力を備えたDFが必要になる。ひとつのチャンスはスペイン、より正確にはバルセロナから訪れる可能性がある。そこでプレーするジェラール・マルティンは、ここ数カ月にわたってミランのマーケット部門が注視している選手リストに入っている。
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翻訳者：
ミラン、ジェラール・マルティンはアモリムにふさわしいDF バルセロナと接触、取引にかかるコストは？
なぜそうなのか
身長186センチ、左利き、そしてラ・マシア育ち。ジェラール・マルティンは、アモリム新体制のミランで重要な存在になり得る条件をすべて備えた選手だ。 2002年生まれのこの選手はミランから高く評価されており、ターレ前スポーツディレクターもすでにバルセロナと交渉を始め、実現可能性を探っていた。マルティンとヒラは、最終ラインのリーダーシップという点で主要な2つの選択肢であり、後方からビルドアップを組み立てる役割を担うことになる。
最初のオファーは拒否された。
El Nacionalが報じたところによると、ミランはバルセロナに対して2000万ユーロのオファーを提示したものの、カタルーニャのクラブはなお不十分だと判断しているという。要求額は3500万ユーロ前後とみられるが、ボーナスや将来の再売却時の割合を盛り込むことで、減額交渉の余地は十分にあるようだ。
前季リーガで30試合に出場したジェラール・マルティンは、2028年までの長期契約を結ぶバルセロナ残留を望んでいるが、クラブ首脳陣は財政上の理由から放出に前向きな姿勢を見せている。そしてミランは、チェルシーとの争奪戦を先回りする形でも動いている。
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