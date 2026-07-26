El Nacionalによると、ミランはバルセロナに2000万ユーロのオファーを提示したものの、カタルーニャのクラブはなお不十分とみなしているという。要求額は3500万ユーロ前後とされるが、ボーナスや将来的な再売却時の一定割合を盛り込むことで、減額交渉の余地は十分にあるようだ。





前季のラ・リーガで30試合に出場したジェラール・マルティンは、2028年までの長期契約を結ぶバルセロナ残留を望んでいるものの、クラブ首脳陣は財政面の理由から売却に前向きな姿勢を見せている。そしてミランは、チェルシーとの争奪戦を先回りする形でも動きを見せている。