インタビューの中で、ラファエラ・ピメンタはミランにチクリと苦言を呈した。「サンティのこれまでの経緯を忘れてはいけませんよね。何が起きたのでしょうか。サンティはシーズン途中にミランへ加入しました。1月にチームになじむのは簡単ではありませんよね。シーズン開幕時に加入するのとはまったく違います。国も言葉も文化も違い、サッカーのスタイルも、それまで慣れ親しんだものとは大きく異なります。その後、監督が去り、首脳陣は全員入れ替わりました。そして今年、再び変わったのです。分かりますか？ それでは継続性を保つことは不可能です。本当に不可能なのです。私たちが移籍を進めていた当時、ミランのようにクラブの体制が安定していなければ、選手、とりわけ加入したばかりの外国人選手がうまく適応するのは難しいのです。イタリア人がどういうものか、ご存じでしょう。新しく来た人は、去った人を批判するようになります。去った人は、その前任者の……判断を批判します。少し政治的な問題でもあります。サンティは、競技面でのパフォーマンスをはるかに超えた状況に巻き込まれていたと思います。彼が抱えていたのはケガの問題だけではなく、自分の力を発揮するための適切な機会も与えられていなかったのだと、私は思います」