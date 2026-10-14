サンティアゴ・ヒメネスの代理人ラファエラ・ピメンタが、昨夏の移籍市場終盤に決まったメキシコ人FWのポルト移籍について語った。ミランと、同クラブでの決して順調とは言えなかった歩みについても、議論を呼びそうな見解を示している。「そうですね、私はこの3件の移籍が大好きです。中でもこれは、これまで手がけた移籍の中で特に気に入っている3件のうちの1つです。今の彼のキャリアにとって、ポルトは理想的なチームだと思うからです。普段は好きではないのですが、ここではあえて彼の名前を口にします。彼は今、この経験をとても前向きに受け止めています。それが良いプレーをするために最も大切なことです。ええと、ポルトとサンティは完璧な組み合わせだと思います。完璧な組み合わせです。はい」
Ball Raw Images
翻訳者：
ミラン、サンティ・ヒメネスの代理人が語る「体制が安定していなければ、選手、特に外国人選手にとっては難しい」
ミランにチクリ
インタビューの中で、ラファエラ・ピメンタはミランにチクリと苦言を呈した。「サンティのこれまでの経緯を忘れてはいけませんよね。何が起きたのでしょうか。サンティはシーズン途中にミランへ加入しました。1月にチームになじむのは簡単ではありませんよね。シーズン開幕時に加入するのとはまったく違います。国も言葉も文化も違い、サッカーのスタイルも、それまで慣れ親しんだものとは大きく異なります。その後、監督が去り、首脳陣は全員入れ替わりました。そして今年、再び変わったのです。分かりますか？ それでは継続性を保つことは不可能です。本当に不可能なのです。私たちが移籍を進めていた当時、ミランのようにクラブの体制が安定していなければ、選手、とりわけ加入したばかりの外国人選手がうまく適応するのは難しいのです。イタリア人がどういうものか、ご存じでしょう。新しく来た人は、去った人を批判するようになります。去った人は、その前任者の……判断を批判します。少し政治的な問題でもあります。サンティは、競技面でのパフォーマンスをはるかに超えた状況に巻き込まれていたと思います。彼が抱えていたのはケガの問題だけではなく、自分の力を発揮するための適切な機会も与えられていなかったのだと、私は思います」
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