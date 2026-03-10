Goal.com
ミラン、サンティアゴ・ヒメネスがチームに復帰：ラツィオへの移籍情報が流れる

ミランはメキシコ人ストライカーを再び迎え入れる。最後の試合から133日ぶりの復帰となる。

サンティアゴ・ヒメネスの苦難は終わりを迎え、ピッチ復帰が目前に迫っている。

ミランマッシミリアーノ・アッレグリ監督にとって朗報だ。リヴォルノ出身の監督が先日発表した通り、メキシコ人FWは回復とリハビリを完了し、シーズン終盤に向けてチーム復帰の準備を進めている。

ラツィオ戦から復帰するのだろうか？ミランのトレーニングセンターからの最新情報と、オリンピコでの試合に向けて漏れてきた情報について

  • ヒメネスがチームに復帰

    本日のニュースは最も待望されていたものです：サンティアゴ・ヒメネスがチーム練習に復帰しました

    インテルとのダービー戦での勝利を受けてアッレグリ監督が与えた休養日を経て、チームはミラネッロでのトレーニングを再開した。復帰した元フェイエノールトのセンターフォワードも練習に参加し、チームメイトから祝福と歓迎を受けた。

    日曜日のダービーに出場した選手は練習時間を短縮し、その他の選手は屋外で全セッションを行った。このリストにはサンティ・ヒメネスも名を連ねている

  • 負傷から133日後

    サンティアゴ・ヒメネスにとって長い苦難の終わり。彼は2025年10月28日のアタランタ対ミラン戦で最後にピッチに立ち、足首の打撲で交代した。

    その後、保存療法を経て、問題を完全に解決するための手術を受け、合計133日間、リーグ戦、コッパ・イタリア、スーペルコッパ・イタリアーナで21試合を欠場した。

    現在、負傷は回復し、メキシコ人選手は復帰の準備が整っている。一方、ミランではマッテオ・ガッビアとルーベン・ロフタス＝チークが引き続き負傷者リストに残っている。

  • ジメネス、ラツィオ対ミラン戦に招集されるか？

    サンティアゴ・ヒメネスがチームに復帰したが、ラツィオ対ミラン戦ではアッレグリ監督が彼を起用するだろうか？

    ロッソネリは、セリエA第29節でビアンコチェーリを訪問する。試合は3月15日（日）20時45分にローマのオリンピコ・スタジアムで開催予定だ。

    この疑問に答えるには、今後のトレーニングが決め手となる。木曜日と金曜日の間に、ローマ遠征に向けたメキシコ人選手の招集の可能性について、より確実な情報が入手できるだろう

    ヒメネスが問題なければ、招集リストに入るだろう。そうでなければ、復帰は1週間延期される。次の節では、ミランはサン・シーロでトリノと対戦する。

