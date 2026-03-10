ミラン、サンティアゴ・ヒメネスがチームに復帰：ラツィオへの移籍情報が流れる

サンティアゴ・ヒメネスの苦難は終わりを迎え、ピッチ復帰が目前に迫っている。
ミランとマッシミリアーノ・アッレグリ監督にとって朗報だ。リヴォルノ出身の監督が先日発表した通り、メキシコ人FWは回復とリハビリを完了し、シーズン終盤に向けてチーム復帰の準備を進めている。
ラツィオ戦から復帰するのだろうか？ミランのトレーニングセンターからの最新情報と、オリンピコでの試合に向けて漏れてきた情報について。
本日のニュースは最も待望されていたものです：サンティアゴ・ヒメネスがチーム練習に復帰しました。
インテルとのダービー戦での勝利を受けてアッレグリ監督が与えた休養日を経て、チームはミラネッロでのトレーニングを再開した。復帰した元フェイエノールトのセンターフォワードも練習に参加し、チームメイトから祝福と歓迎を受けた。
日曜日のダービーに出場した選手は練習時間を短縮し、その他の選手は屋外で全セッションを行った。このリストにはサンティ・ヒメネスも名を連ねている。
サンティアゴ・ヒメネスにとって長い苦難の終わり。彼は2025年10月28日のアタランタ対ミラン戦で最後にピッチに立ち、足首の打撲で交代した。
その後、保存療法を経て、問題を完全に解決するための手術を受け、合計133日間、リーグ戦、コッパ・イタリア、スーペルコッパ・イタリアーナで21試合を欠場した。
現在、負傷は回復し、メキシコ人選手は復帰の準備が整っている。一方、ミランではマッテオ・ガッビアとルーベン・ロフタス＝チークが引き続き負傷者リストに残っている。
サンティアゴ・ヒメネスがチームに復帰したが、ラツィオ対ミラン戦ではアッレグリ監督が彼を起用するだろうか？
ロッソネリは、セリエA第29節でビアンコチェーリを訪問する。試合は3月15日（日）20時45分にローマのオリンピコ・スタジアムで開催予定だ。
この疑問に答えるには、今後のトレーニングが決め手となる。木曜日と金曜日の間に、ローマ遠征に向けたメキシコ人選手の招集の可能性について、より確実な情報が入手できるだろう。
ヒメネスが問題なければ、招集リストに入るだろう。そうでなければ、復帰は1週間延期される。次の節では、ミランはサン・シーロでトリノと対戦する。