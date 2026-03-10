ミラン、サンティアゴ・ヒメネスがチームに復帰：ラツィオへの移籍情報が流れる

サンティアゴ・ヒメネスの苦難は終わりを迎え、ピッチ復帰が目前に迫っている。

ミランとマッシミリアーノ・アッレグリ監督にとって朗報だ。リヴォルノ出身の監督が先日発表した通り、メキシコ人FWは回復とリハビリを完了し、シーズン終盤に向けてチーム復帰の準備を進めている。

ラツィオ戦から復帰するのだろうか？ミランのトレーニングセンターからの最新情報と、オリンピコでの試合に向けて漏れてきた情報について。