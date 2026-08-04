アレクシス・サレマーカーズが、パースで行われたミラン対インテル戦前の記者会見で主役となった。ベルギー人ユーティリティーは次のように語った。「フランコ・バレージのご家族、そして彼の近くにいた方々にお悔やみを申し上げたいです。チームメート全員を代表して、そうさせてもらいます。僕はここパースに来たばかりですが、到着して最初にほかの選手たちと交わした会話はフランコ・バレージについてで、彼の訃報に対する悲しみを感じました。 フランコは試合中にいつも僕たちと一緒にいたわけではありませんが、顔を合わせるたびに、いつも的確な助言と温かい言葉をかけてくれました。それは信じられないことでした。 僕のように彼のプレーを見る幸運に恵まれなかった選手たちにとっても、ユニフォームへの愛着や、チームのために尽くす姿勢において、彼が模範だったことは分かりました。彼の血にはミランが流れていると感じられましたし、僕たちが会うたびにそれを伝えてくれました。僕たちにとってもとても悲しい日々ですし、葬儀に参列できないことをとても残念に思っています。今季は彼のためにすべてを捧げます」
Calciomercato
翻訳者：
ミラン、サレマーケルス「バレージはいつも僕たちに的確な助言をくれた。本当に信じられなかった。アモリム？ 彼のためにすべてを捧げる」
アモリムとの出会いのインパクト
新監督、そしてスタッフとの最初の印象について：「最初からとても良かったです。監督とスタッフ全員のプロ意識を感じます。彼はすでにビッグクラブで大きな結果を残してきましたし、僕たちは彼がここに来てくれてうれしく思っています。彼のために多くを尽くしたいですし、今季は良いことができると分かっています。僕たちには正しい決意があります。昨季の終盤は、みんなにとって難しいものでした。大きな目標を持っていましたが、望んでいたところまでたどり着けませんでした。今年は新しいシーズンですし、もっと良くできるように挑戦します」
アモリムの3-4-2-1における好みの役割について：「まずピッチに立たせてもらえるなら、それだけでうれしいです。まだ話はしていませんが、監督はもう分かっているはずです。どのポジションでプレーしても、僕は常に全力を尽くします。僕にとって大事なのはチーム、ミランです。大きなことを成し遂げたいですし、すべての選手がどのポジションでもプレーする用意があり、全力を尽くすべきだと思います。重要になるのは各選手のメンタリティーです。そうすれば試合に勝つことができます」
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