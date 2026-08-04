ミラン、サレマーケルス「バレージはいつも僕たちに的確な助言をくれた。本当に信じられなかった。アモリム？ 彼のためにすべてを捧げる」

新監督、そしてスタッフとの最初の印象について：「最初からとても良かったです。監督とスタッフ全員のプロ意識を感じます。彼はすでにビッグクラブで大きな結果を残してきましたし、僕たちは彼がここに来てくれてうれしく思っています。彼のために多くを尽くしたいですし、今季は良いことができると分かっています。僕たちには正しい決意があります。昨季の終盤は、みんなにとって難しいものでした。大きな目標を持っていましたが、望んでいたところまでたどり着けませんでした。今年は新しいシーズンですし、もっと良くできるように挑戦します」

アモリムの3-4-2-1における好みの役割について：「まずピッチに立たせてもらえるなら、それだけでうれしいです。まだ話はしていませんが、監督はもう分かっているはずです。どのポジションでプレーしても、僕は常に全力を尽くします。僕にとって大事なのはチーム、ミランです。大きなことを成し遂げたいですし、すべての選手がどのポジションでもプレーする用意があり、全力を尽くすべきだと思います。重要になるのは各選手のメンタリティーです。そうすれば試合に勝つことができます」