来夏から、2026/27シーズンにかけてコモットがミラネッロに定着する可能性は、クラブが慎重に検討している現実的な選択肢の一つである。この選択は、ロッソネロの育成システム内で既に育成された若手選手に賭けるという意志を示すものとなるだろう。





コモットにとっては、成長過程における重要な一歩となるだろう。日々ハイレベルな環境と向き合い、セリエAという舞台がもたらす変化に身を投じる機会となるからだ。今後数ヶ月で行われる最終的な評価次第ではあるが、その方向性はすでに定まっていると言えるかもしれない。コモットはもはやレンタル移籍ではなく、アッレグリ監督率いるミランの6番目の選手枠として即戦力として加わるのだ。