クリスティアン・コモットは、まさに飛躍の途上にある才能だ。スペツィアでの成長は、いくつかの要因が重なった結果である。同年代（2008年生まれ）の選手たちよりも優れた技術力、プロとしての意識、そして今後数年間で育んでいくべき非常に興味深い野心だ。 ミランのユースチームで、文字通り人々を魅了した後、彼はトップレベルのサッカーに挑戦するため、レンタル移籍の道を選んだ。 その行き先として選ばれたのが、本物のサッカーを渇望するリグーリアの地だった。元ディフェンダーのジャンルーカ・コモットの息子である彼は、オーストラリアでの夏の遠征中にミランのトップチームで決めたあの有名な「スプーンキック」によるPKでも証明されたように、並外れた個性を持っていることを示している。
翻訳者：
ミラン、コモットがスペツィアで輝きを放つ：来シーズンのダークホース候補、詳細
プラスの数字
ラ・スペツィアでは、シーズン開幕時に掲げた目標や展望とは異なる状況下でリーグ戦を戦う「ビアンコネロ」の苦境にもかかわらず、コモットは着実に存在感を示している。ドナドーニ監督の在任期間も苦い結末を迎え、ルカ・ダンジェロが復帰したが、現在の暫定順位を見る限り、チームは降格圏に沈んでいる。 チームの成績とは裏腹に、ミラン所属のこのMFは32試合中22試合に出場し、野心的なパレルモとのアウェイ戦ではMVPに選出されるなど、非常に高いパフォーマンスを発揮した。
特徴
コモットは、インサイドミッドフィルダー、攻撃的ミッドフィルダー、あるいは守備的ミッドフィルダーの役割を、いずれも同等のパフォーマンスでこなせる典型的な現代型ミッドフィルダーだ。 右利きで、すでに185cmという堂々とした体格を持ち、戦術的な知性と試合を読む能力に優れている。ショートパスもロングパスも巧みに操り、個人としても重要な1週間を過ごしたばかりだ。ボッリーニ監督率いるイタリアU-19代表の一員として、同年代のハンガリー代表との試合でゴールを決めた。
アレグリに高く評価されている
マッシミリアーノ・アッレグリ監督は、コモットの成長ぶりを高く評価し、彼が次のレベルへ飛躍する準備が整っていると見ている。スタッフ陣は、スペツィアでのセリエBでの戦いを、試合ごとに、一歩一歩見守っている。リヴォルノ出身の同監督は、最近の記者会見でも公に彼を称賛し、未来のミランを築く上で欠かせない若き才能の一人であると指摘していた。
即トップチームへ
来夏から、2026/27シーズンにかけてコモットがミラネッロに定着する可能性は、クラブが慎重に検討している現実的な選択肢の一つである。この選択は、ロッソネロの育成システム内で既に育成された若手選手に賭けるという意志を示すものとなるだろう。
コモットにとっては、成長過程における重要な一歩となるだろう。日々ハイレベルな環境と向き合い、セリエAという舞台がもたらす変化に身を投じる機会となるからだ。今後数ヶ月で行われる最終的な評価次第ではあるが、その方向性はすでに定まっていると言えるかもしれない。コモットはもはやレンタル移籍ではなく、アッレグリ監督率いるミランの6番目の選手枠として即戦力として加わるのだ。