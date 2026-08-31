コストフはツルヴェナ・ズヴェズダが生み出した最新の逸材だ。 2008年生まれのトップ下で、 ここ1年半にわたり東欧屈指の名門の一つでレギュラーを務めている。アーセナルとボルシア・ドルトムントは以前から動向を追っており、インテルも長く交渉を続けてきたが、関心を具体化する決定的な動きには至らなかった。今、イタリア勢の中で最も強い関心を示しているのはミランだが、それは次のシーズンを見据えてのものだ。構想としては冬のうちに確保し、ミラノへ迎え入れるのはシーズン終了後にするというもの。野心的で難しいプロジェクトだが、実現の可能性は十分にある。
翻訳者：
ミラン、コストフは未来への一手に。レッドスターの逸材がアモリムとスカウティング部門を納得させた
コラロフと接触
コストフは今季、セルビア1部で3試合3ゴールと最高のスタートを切った。 この選手の代理人は、クリスティアン・キヴのアシスタントを務めるアレクサンダル・コラロフの兄弟、ニコラ・コラロフで、ミランは数カ月前から彼と接触を取っている。 クラブは移籍金と今後の進展の可能性について情報を集めており、レッドスターの設定する出発点は2000万ユーロ。決して安い額ではない。
スタンコビッチ以来の最強選手
ベオグラードでは、この少年の将来に疑いの声はない。実際、クラブのスポーツディレクターであるミタル・ムルケラは、とりわけインテルの文脈で見れば非常に重い比較まで持ち出している。「コストフは同年代のどの選手よりも優れたサッカーをしている。ここ数年でどうかは分からないが、 おそらくデヤン・スタンコビッチ以来だ。17歳にして、すでに多くの重要な試合を決めている。クオリティーという点で信じられない選手で、しかもまだ成長を続けている。リーグ戦では9ゴールを決め、7アシストを記録しており、中盤の選手として 守備面でも攻撃面でも非常に大きく関わっている。彼の数字は素晴らしく、我々のサッカー界にとって新たな記録的移籍になると信じている」
特徴
コストフは18歳にして、将来性という観点でセルビア最高の才能と見なされている。ショートパスもロングパスもこなし、個性とプレーの速さを備える。レッドスターのトップチームでは、相手ペナルティーエリア内へ入り込む力を生かすため、インサイドハーフとして複数の試合に出場してきたが、本来はトップ下の選手であり、そのポジションこそが最も力を発揮できるエリアだ。 ミランは彼を1年前から追っており、今後数カ月で最後の疑問点を解消し、レッドスターとの協議を前進させる構えだ。
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