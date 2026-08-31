ベオグラードでは、この少年の将来に疑いの声はない。実際、クラブのスポーツディレクターであるミタル・ムルケラは、とりわけインテルの文脈で見れば非常に重い比較まで持ち出している。「コストフは同年代のどの選手よりも優れたサッカーをしている。ここ数年でどうかは分からないが、 おそらくデヤン・スタンコビッチ以来だ。17歳にして、すでに多くの重要な試合を決めている。クオリティーという点で信じられない選手で、しかもまだ成長を続けている。リーグ戦では9ゴールを決め、7アシストを記録しており、中盤の選手として 守備面でも攻撃面でも非常に大きく関わっている。彼の数字は素晴らしく、我々のサッカー界にとって新たな記録的移籍になると信じている」