ミラン、コスティッチ代理人のコメント：「ミランは彼を将来への投資として獲得したが、セリエAですぐに存在感を示す可能性もある」

イタリアでは、来シーズンをにらみ彼の成長を促すため、セリエBへのレンタル移籍が取り沙汰されている。現実的な選択肢なのか？

「ミランは、彼の成長とキャリアにとって最適な解決策を誰よりも理解している。現時点でアンドレイはミランに完全に集中している。彼は今日の練習と明日の練習で全力を尽くすことだけに集中している。 彼は着実に自分の道を歩んでいる」。





ミランはすでに彼の将来に向けた具体的な計画を策定しているのでしょうか？

」「もちろんです。ミランがアンドレイを獲得したのは、将来への投資であると同時に、重要な舞台で即戦力として通用すると評価しているからです。彼は非常に才能豊かなフォワードであり、若くしてトップレベルや国際舞台で重要な経験を積んでいます。 ミランには彼の成長に向けた明確な計画があると確信しており、我々もクラブと完全に足並みを揃えています。最優先事項は、一歩一歩、彼が自身の潜在能力を最大限に発揮できるよう支援することです」。

ミランのファンにコスティッチを簡潔に紹介すると？

「野心的、勇敢、決意に満ちている。さらに一言加えるなら『勝者』だ」。

彼はすでにセリエAでプレーする準備ができていると思いますか？

「適切なタイミングで、正しい方法で、ミランの計画に沿ってチャンスは訪れるでしょう。 私はどの選手も成長できると信じています。今シーズン、彼はすでにセリエAでインパクトを与えられるでしょうか？「間違いなくそうです。彼には教えられない特別な『Xファクター』があります。同時に、私たちは決して急いでいません。最も重要なのは、彼の成長の過程を適切に管理することです。そうすれば、他のすべては自然とついてくるでしょう」。

ミランが関心を示したとき、どう感じましたか？

」「冬の移籍市場の前と期間中、複数のクラブがアンドレイに具体的な関心を示していました。しかしミランが名乗りを上げた瞬間、すべてが明確になりました。アンドレイも両親も私も、ミランを即座に唯一の選択肢としました」。

今後数か月で、コスティッチとカマルダの競争が話題になるでしょう。2人とも潜在能力を十分に発揮し、ミランの未来を担えると信じていますか？

」「カマルダは素晴らしい才能の持ち主です。2人とも若く、刺激的な世代の一員であり、毎日互いに刺激し合えることは良いことです。健全な競争は若い選手たちの成長を助けます。 私は両者が将来ミランにとって重要な選手となり、イタリアやヨーロッパのサッカー界で中心的な役割を果たす資質を備えていると信じています。ミランにとっては嬉しい『悩み』ですね」。