ミラン、コヴェントリーがロフタス＝チークとトモリについて問い合わせ

ルーベン・アモリムは、ミランのサッカーと、その哲学に合う選手について明確なビジョンを持つ。その鍵は、オーナーのジェリー・カルディナーレとの理念と戦略の一致だ。移籍市場での最初の動きは、技術スタッフと経営陣の間に完全な共有関係が築かれているという、この新たなビジョンを裏付けている。 クラブはPSGからゴンサロ・ラモスを獲得し、ラツィオのマリオ・ギラとの契約も間近。次段階ではプランに合わない選手を放出する見込みで、ロフタス＝チークとトモリ（2027年契約満了）が注目される。