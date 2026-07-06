ルーベン・アモリムは、ミランのサッカーと、その哲学に合う選手について明確なビジョンを持つ。その鍵は、オーナーのジェリー・カルディナーレとの理念と戦略の一致だ。移籍市場での最初の動きは、技術スタッフと経営陣の間に完全な共有関係が築かれているという、この新たなビジョンを裏付けている。 クラブはPSGからゴンサロ・ラモスを獲得し、ラツィオのマリオ・ギラとの契約も間近。次段階ではプランに合わない選手を放出する見込みで、ロフタス＝チークとトモリ（2027年契約満了）が注目される。
Calciomercato/Getty Images
翻訳者：
ミラン、コヴェントリーがロフタス＝チークとトモリについて問い合わせ
コヴェントリーの世論調査
フランク・ランパードはコヴェントリーでフィカヨ・トモリとルーベン・ロフタス＝チークを指導した経験があり、2人をよく知っている。プレミアリーグに昇格したばかりのチームの監督である彼は、所属クラブを通じてミランに2人の移籍条件を問い合わせた。両クラブの接触は先週末に行われた。
コヴェントリーだけじゃない
契約更新から移籍へ、ミランでのトモリの未来は急展開を迎えた。昨季はアッレグリ監督の信頼もあり、ミランはイングランド人DFとの契約延長交渉を進めたが、CL出場権を逃したことが響き、合意には至らなかった。 チェルシーから移籍して5年、彼は別れの時が来たことを感じている。プレミアリーグにはロフタス＝チークと同様に彼に興味を示すクラブが多く、コヴェントリーは具体的に動き出した最初のクラブだ。
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