インタビューを受けたCanal 11の番組「Soltinho pelo mundo」で、ミランのFWゴンサロ・ラモスは、過去6カ月の間にパリ・サンジェルマンに別れを告げ、夏にミランへの加入を決めるに至った経緯を語った。
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翻訳者：
ミラン、ゴンサロ・ラモス「1月にPSGを退団したかった。カンポスは夏に放出すると約束してくれた」
2026年1月にPSGを離れたかった
「PSGを離れたかったが、1月の移籍はいつもより難しい。1月に移籍したいと思っていたとはいえ、最善の選択肢ではなかった。今はそれがよく分かる。PSGはすぐにノーと言った。代わりの選手を探さなければならなかったからだ」
カンポスは夏の移籍を私に確約した
「その時、ルイス・カンポスは今年の夏に僕を移籍させてくれると約束してくれた。チームの仲間たちが本当に素晴らしかったので、PSGを離れるのはつらかった。いつも一緒に過ごしていたポルトガル人の3人もいた」
残ってほしいと言われていた
「彼らは僕が離れたいと思っていることを知っていて、冗談で『雰囲気のためだけでも残ってよ』と言っていた。僕たちは、この自分たちの人生で、本当に素晴らしい瞬間を数え切れないほど共にしてきた」
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