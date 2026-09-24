ミラン、ゴンサロ・ラモス「ミラノで長く過ごしたい。父はプレーしていて、今も僕を助けてくれる」

ゴンサロ・ラモスのミランでの冒険のスタートは、プレッシャーの面でも得点面でも決して簡単ではなかったが、レッチェ戦での勝利が悪い考えを振り払い、ミラネッロに立ち込めていた雲を晴らし、選手たちとルベン・アモリムに再び落ち着きをもたらした。
ミランのクラブ公式チャンネルのインタビューに応じたこのポルトガル人FWは、ミランでの自身の歩みや、イタリアとミラノでの新生活への適応、アモリムとの関係について語ったほか、私生活に関する多くの舞台裏も明かした。
ゴンサロ・ラモスのミランでの冒険のスタートは、プレッシャーの面でも得点面でも決して簡単ではなかったが、レッチェ戦での勝利が悪い考えを振り払い、ミラネッロに立ち込めていた雲を晴らし、選手たちとルベン・アモリムに再び落ち着きをもたらした。
ミランのクラブ公式チャンネルのインタビューに応じたこのポルトガル人FWは、ミランでの自身の歩みや、イタリアとミラノでの新生活への適応、アモリムとの関係について語ったほか、私生活に関する多くの舞台裏も明かした。
「ファンの愛情？ 本当に素晴らしかった。ジャカルタで初めてファンと会ったけど、あ այնտեղには僕たちを応援してくれる人がたくさんいる。信じられないことだったよ。なぜなら僕たちは家からあれほど遠く離れていたのに、彼らのサポートをはっきり感じることができたからだ。ミランというクラブ、そしてそのファン層がどれほど大きな存在かが分かる。僕たちのファンは毎試合、力と支えを与えてくれる。試合中にこうした温かさを感じるのが好きなんだ。時には小さな助けに見えるかもしれないけど、大事な場面ではそれが決定的になる」
「毎年少なくとも1週間は、家族と一緒にアルガルヴェで過ごします。特別な場所だからです。観光客がとても多くて、いろいろそろっています。気候も良く、食事もおいしい。正しい場所を見つけられれば、静かに過ごせるんです。私にとってはオリャンで、街に沿って広がる海岸線がある場所です……リオ・フォルモーザという名前で、アルガルヴェでも最も美しい場所の一つです。」
好きな料理 ポルトガル語では「ショコ」と言います。コウイカのことです。フライパンで調理して、その後ソースをかけたジャガイモと一緒に食べます。私の大好物です。」
「サッカーはずっとやってきました。いつからかは正確には分かりません。最初のチームは4歳の時のオリャネンセでした。自分より年上の子どもたちとプレーし始めて、彼らは5～6歳でした。その時は自分の年齢のチームがなかったので、僕が一番年下でした。でも僕はプレーしたかった。これが僕の最初の記憶です。
祖父と過ごす時間はとても長いです。祖父の選手としてのキャリアについてはあまり知りませんが、父のことは周りから聞いているので、そちらの方をより知っています。今でも毎週、どの試合でも僕を助けてくれます。どんな時でも、いつも真っ先に助けてくれるのが祖父です。祖父もプレーしていたので、プレーすることやピッチで特定のことをする意味を、他の人たちよりよく分かっています。そして、真実を最初に僕に伝え、僕により高いものを求めるのも祖父です。例えば1試合で5点取ったとしても、1本外してしまえば、祖父が最初に言うのは『あの場面はもっとうまくできたはずだ』ということです。祖父はいつも僕に率直で、常に自分を高めてレベルアップするよう背中を押してくれます。一方で母は父よりずっとおしゃべりです。父はもっと控えめで、落ち着いています。母はストレスをうまく処理できないので、声のトーンが上がるんです」
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「『こんにちは』『明日』『サッカー』『ストライカー』みたいな簡単な言葉は言えるよ。ほとんど全部理解できる」。ミラノ？ 僕は都会での暮らしのほうが好きだ。パリにいた時も、中心部の近くに住むことを選んでいた。そっちのほうがいいと思う。というのも、練習がない時に、その気になればやることがあるからね。それに家族にとっても、より安全だ。
「僕は素晴らしい2つの街で暮らしてきたけど、ポルトガルとの共通点がいくつかあるから、ぜひここに住みたいと思っている。それに本当に素晴らしい街だし、パリよりも落ち着いている。僕にとってはそのほうがいい。騒がしいのは好きじゃないからね」
「ほかの情熱？ NBAです。バスケットボールをするのが大好きで、僕の一番好きなスポーツです。NBAを見るのも好きですし、今はフィラデルフィアも……。今はレブロン・ジェームズがいますし、レブロンの新しいチームです。ほかにもF1のようなスポーツが好きです。好きなドライバーはハミルトンで、好きなチームはフェラーリです。それから映画館に行くのも好きですが、ポップコーンはおいしくないとダメです。好きなドラマシリーズは『ピーキー・ブラインダーズ』です。映画？ 『猿の惑星』です」
「ベンフィカにいた時のことを覚えている。スポルティングと2-2で引き分けて、アモリム監督相手に2ゴールを決めたんだ。とても嬉しかったよ。彼とはそのことを話さないけど、スタッフのカルロスとヴィタルとは話す。当時、彼はすでに自分のことを知っていた。リーグ戦の真っただ中で、ベンフィカで多くの試合に出ていたからね。そのことが、彼が自分をよりよく知る助けになった」