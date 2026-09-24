ミラン、ゴンサロ・ラモス「ミラノで長く過ごしたい。父はプレーしていて、今も僕を助けてくれる」

「サッカーはずっとやってきました。いつからかは正確には分かりません。最初のチームは4歳の時のオリャネンセでした。自分より年上の子どもたちとプレーし始めて、彼らは5～6歳でした。その時は自分の年齢のチームがなかったので、僕が一番年下でした。でも僕はプレーしたかった。これが僕の最初の記憶です。

祖父と過ごす時間はとても長いです。祖父の選手としてのキャリアについてはあまり知りませんが、父のことは周りから聞いているので、そちらの方をより知っています。今でも毎週、どの試合でも僕を助けてくれます。どんな時でも、いつも真っ先に助けてくれるのが祖父です。祖父もプレーしていたので、プレーすることやピッチで特定のことをする意味を、他の人たちよりよく分かっています。そして、真実を最初に僕に伝え、僕により高いものを求めるのも祖父です。例えば1試合で5点取ったとしても、1本外してしまえば、祖父が最初に言うのは『あの場面はもっとうまくできたはずだ』ということです。祖父はいつも僕に率直で、常に自分を高めてレベルアップするよう背中を押してくれます。一方で母は父よりずっとおしゃべりです。父はもっと控えめで、落ち着いています。母はストレスをうまく処理できないので、声のトーンが上がるんです」