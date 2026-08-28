ミランはロッソネロのゴール裏の下で歓喜して試合を締めくくった。その中で、いくつかの寸評と散発的なコメントを。 メニャン は手でボールに触れたのが一度だけ。それでも前半の決定機を防ぐには十分だった。 ヒラ はいつも通り注意深く、普段以上に少し無謀な仕掛けを抑えていた。 デ・ウィンター も自分の役割を果たしたが、それは裏を取られる場面のカバーに追われる中では決して小さくなかった。そうして後方からの組み立ては パブロヴィッチが担い、30分の最も鮮明なチャンスではGKスタンコヴィッチに阻まれた。





中盤では チュク が断続的な出来。点く時間は短く、消えている時間の方が長かったが、ベネツィアの狡猾な攻め込みに対する彼の適切なクリアは見逃せなかった。昨季の“粛清組”の元メンバーで復帰したもう一人、つまり ムサは、豊富な運動量と同じだけの不正確さを見せた。先週日曜のトリノでより良い形で始まったように見えた成長過程においては、一歩後退だった。後半立ち上がりにクロスバーを叩いたのは事実だが、あれは不運な一撃というより決め損ないのゴールだった。ただ、モドリッチもまた平凡ながらかなり影が薄く、時に慌ただしさのある試合の加速局面では居心地が悪そうだった。左サイドの バルテザーギには輝きがなく、正直やや教科書的だったが、まだ0-0だった場面では、メニャンの頭上を越された後にファーで決定的なカバーを見せ、少なくとも一度は大きな働きをした。





前線では ロフタス＝チーク。名字は二つあっても、出来は半端なまま。フィジカルも、パワーも、走力もある。そうした資質はいつも垣間見えるのに、実際にはほとんど見えない。むしろ シセの方が良かったが、まだ意欲は十分でも粗さが残る。ただ、この若者にはやれる力がある（現在）。そして、いずれやってのけるだろう（未来）。この時制の違いが意味するのは、少なくともあるレベルでは、ベテラン並みの安定感を求めることはできないということだ。一方で、ゴンサロ・ラモスに向けられる期待値は極めて高い。7000万を超えるその移籍金が、頭でも足でも、触れたボールにもかすめたボールにも重くのしかかっているからだ。大いに物足りなさを残した後、このポルトガル人FWは最も繊細で難しい場面、つまりスコアを動かすのに必要だったチャンスで殻を破った。そこから先は、前半に犯したいくつかの大雑把なミスを誰もが忘れた。こうしてゴンサロは、ただの GOLçalo.





確かなのは、アモリムが交代策を動かしてからミランが変わったということだ。トリノ戦とまったく同じように、ラビオ が組み立てを変え、サーレマーケルス が試合を変えた。ベルギー人はラモスの先制点をお膳立てし、ヤシャリ （彼も良い入りだった）の追加点も演出した。最後はサン・シーロが歓喜に包まれる中でミランが試合を終えた。 夢を見ることはできる。だが、幻想を抱いてはいけない。 ただ、1週間後にはもうユベントスとの真価が問われる一戦が待っている。そこで分かるだろう。