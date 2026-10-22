ここ数時間、ミランに複数の問題が浮上した。ゴンサロ・ラモスとサム・チュクウェゼの負傷により、ミランのセリエAとヨーロッパリーグに向けた計画に狂いが生じた。では、2人はいつ復帰するのか。ミランが声明で状況を明らかにした。
ゴンサロ・ラモス
左ふくらはぎに感じた疲労を調べるため、検査を受けた。MRI検査では異常は見つからなかった。
サムエル・チュクウェゼ
左股関節の問題について専門医の診察を受け、注射による治療を開始した。経過を確認するための再検査は10～15日後に予定されている。
ここ数時間、ミランに複数の問題が浮上した。ゴンサロ・ラモスとサム・チュクウェゼの負傷により、ミランのセリエAとヨーロッパリーグに向けた計画に狂いが生じた。では、2人はいつ復帰するのか。ミランが声明で状況を明らかにした。
ゴンサロ・ラモス
左ふくらはぎに感じた疲労を調べるため、検査を受けた。MRI検査では異常は見つからなかった。
サムエル・チュクウェゼ
左股関節の問題について専門医の診察を受け、注射による治療を開始した。経過を確認するための再検査は10～15日後に予定されている。
ボーンマス戦を翌日に控え、ルベン・アモリム監督も負傷について語った。 「チュクウェゼについては分からない。ラモスとは異なる離脱で、ラモスの方は軽いものだ。単なる予防措置にすぎない。筋肉に少し張りを感じただけだ。だが、我々は準備ができている」
ミランでは、負傷者がさらに増えている。サムエル・チュクウェゼは、勝利したアタランタ戦後に左股関節の痛みを訴え、数時間以内に専門医の診察を受ける予定だ。長期離脱の可能性がある。一方、マッテオ・ガッビアとアレクシス・サレマーケルスの復帰は2027年になる。ガッビアは腱の一部にも及ぶ太ももの屈筋損傷で離脱中。サレマーケルスは足首の手術を受けており、手術後の復帰は2027年まで見込まれていない。
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。