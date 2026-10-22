ここ数時間でミランに複数の問題が浮上した。ゴンサロ・ラモスとサム・チュクウェゼの負傷により、ミランのセリエAとヨーロッパリーグに向けた計画に狂いが生じた。では、2人はいつ復帰するのか。ミランが声明で状況を明らかにした。
ゴンサロ・ラモス
左ふくらはぎに感じた張りを評価するため、検査を受けた。MRI検査の結果は陰性だった。
サミュエル・チュクウェゼ
左股関節の問題について専門医の診察を受け、注射による治療を開始した。経過を評価するための再検査は10～15日後に予定されている。
ここ数時間でミランに複数の問題が浮上した。ゴンサロ・ラモスとサム・チュクウェゼの負傷により、ミランのセリエAとヨーロッパリーグに向けた計画に狂いが生じた。では、2人はいつ復帰するのか。ミランが声明で状況を明らかにした。
ゴンサロ・ラモス
左ふくらはぎに感じた張りを評価するため、検査を受けた。MRI検査の結果は陰性だった。
サミュエル・チュクウェゼ
左股関節の問題について専門医の診察を受け、注射による治療を開始した。経過を評価するための再検査は10～15日後に予定されている。
ボーンマス戦を前に、ルベン・アモリム監督は負傷者についても語った。「チュクウェゼについては分からない。ラモスとは異なる離脱だ。ラモスは軽いもので、あくまで予防措置だ。筋肉に少しこわばりを感じただけだ。だが、我々は準備ができている」
ACミランでは、負傷者がさらに増えている。サムエル チュクウェゼは、アタランタに勝利した試合の後、左股関節の痛みを訴えた。今後数時間以内に専門医の診察を受ける予定で、長期離脱の恐れがある。一方、マッテオ ガッビア、アレクシス サレマーカーズ の復帰は、いずれも2027年になる。ガッビアは太ももの屈筋を損傷し、腱にも部分的に損傷が及んでいる。サレマーカーズは足首の手術を受けており、手術後の復帰は2027年まで見込まれていない。
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