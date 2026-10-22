ここ数時間でミランに複数の問題が浮上した。ゴンサロ・ラモスとサム・チュクウェゼの負傷により、ミランのセリエAとヨーロッパリーグに向けた計画に狂いが生じた。では、2人はいつ復帰するのか。ミランが声明で状況を明らかにした。





ゴンサロ・ラモス

左ふくらはぎに感じた張りを評価するため、検査を受けた。MRI検査の結果は陰性だった。





サミュエル・チュクウェゼ

左股関節の問題について専門医の診察を受け、注射による治療を開始した。経過を評価するための再検査は10～15日後に予定されている。







