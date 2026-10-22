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AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
翻訳者：

ミラン、ゴンサロ・ラモスのMRI検査は異常なしで安堵。チュクウェゼは股関節に注射治療を受け、10～15日後に再評価される。

ACミラン
ゴンサロ・ラモス
サムエル・チュクウェゼ
セリエ A

ACミランの負傷者2人の状態について新たな情報が入った。最新情報をすべて紹介する。

ここ数時間でミランに複数の問題が浮上した。ゴンサロ・ラモスとサム・チュクウェゼの負傷により、ミランのセリエAヨーロッパリーグに向けた計画に狂いが生じた。では、2人はいつ復帰するのか。ミランが声明で状況を明らかにした。


ゴンサロ・ラモス

左ふくらはぎに感じた張りを評価するため、検査を受けた。MRI検査の結果は陰性だった。


サミュエル・チュクウェゼ

左股関節の問題について専門医の診察を受け、注射による治療を開始した。経過を評価するための再検査は10～15日後に予定されている。



  • アモリムの言葉

    ボーンマス戦を前に、ルベン・アモリム監督は負傷者についても語った。チュクウェゼについては分からない。ラモスとは異なる離脱だ。ラモスは軽いもので、あくまで予防措置だ。筋肉に少しこわばりを感じただけだ。だが、我々は準備ができている」

  • 負傷者

    ACミランでは、負傷者がさらに増えている。サムエル チュクウェゼは、アタランタに勝利した試合の後、左股関節の痛みを訴えた。今後数時間以内に専門医の診察を受ける予定で、長期離脱の恐れがある。一方、マッテオ ガッビア、アレクシス サレマーカーズ の復帰は、いずれも2027年になる。ガッビアは太ももの屈筋を損傷し、腱にも部分的に損傷が及んでいる。サレマーカーズは足首の手術を受けており、手術後の復帰は2027年まで見込まれていない。


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