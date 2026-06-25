ミラン、ゴンサロ・ラモスに正式オファー：アモリム監督が求める「9番」は彼だ

ラモスは、9番として深い位置への動きやワンツーで役割を果たすだけでなく、ボール保持を安定させ、展開を速めることができるため、理想的な選手と見なされている。激しいプレーや短いパス回しを好む人々に支持される特徴を持ち、スペースへの攻撃、的確なプレス、ボールを持たない時の動きが代表例だ。ボールを待つだけの9番を望まないアモリム監督との技術的な相性も明確に合致している。











