ミランがセンターフォワードの獲得へ。ターゲットは2004年生まれのポルトガル代表FWゴンサロ・ラモス。移籍金は約4000万ユーロと見られ、ミランは本日、PSGに初の正式オファーを提示した。
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ミラン、ゴンサロ・ラモスに正式オファー：アモリム監督が求める「9番」は彼だ
9はアモリムのために
ミランは移籍市場で具体的な動きを見せている。ホルヘ・メンデス代理人との交渉は頻繁に行われている。新監督ルーベン・アモリムが指名した攻撃陣の最優先ターゲットは、3-4-2-1で起用する理想的なセンターフォワードだ。
公式オファー
現在はPSGとの合意が必要だが、このFWの移籍は濃厚。ミランは新体制の主要目標として新FWの獲得を目指し、ラモスとその代理人と個人条件を交渉中。ただし、この25歳に興味を示しているのはミランだけではない。
ラモスの特徴
ラモスは、9番として深い位置への動きやワンツーで役割を果たすだけでなく、ボール保持を安定させ、展開を速めることができるため、理想的な選手と見なされている。激しいプレーや短いパス回しを好む人々に支持される特徴を持ち、スペースへの攻撃、的確なプレス、ボールを持たない時の動きが代表例だ。ボールを待つだけの9番を望まないアモリム監督との技術的な相性も明確に合致している。
経済面
PSGは2024年に6500万ユーロを投資し、選手の市場価値を守っている。移籍はオプション付きレンタルや分割払いが噂されるが、未確定だ。年俸は約300万ユーロ。
ミランの構想
ラモスはPSGの環境に満足しているが、より出場機会を求めている。今年は先発が少ないながら、限られた時間の中で12得点を挙げている。 アモリム監督はミランのオーナーと初期協議を行い、そのプレースタイルから元ベンフィカのラモスを補強候補の筆頭に挙げた。完全移籍は2027年に先送りし、買い取りオプション付きレンタルまたは条件付き義務買い取りで移籍金を分散する方針だ。この2案は3～4月にメンデスと既に協議済みである。