ここ数時間でミランに複数の問題が浮上した。ゴンサロ・ラモスとサム・チュクウェゼの負傷により、セリエAとヨーロッパリーグに向けたミランの計画に支障が生じている。では、2人はいつ復帰するのか。ミランが声明で状況を明らかにした。





ゴンサロ・ラモス

左ふくらはぎに生じた疲労を調べるため、検査を受けた。MRI検査の結果は陰性だった。





サムエル・チュクウェゼ

左股関節の問題について専門医の診察を受け、注射による治療を開始した。経過を確認するため、10～15日後に再検査を受ける予定だ。







