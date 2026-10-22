ここ数時間でミランに複数の問題が浮上した。ゴンサロ・ラモスとサム・チュクウェゼの負傷により、セリエAとヨーロッパリーグに向けたミランの計画に支障が生じている。では、2人はいつ復帰するのか。ミランが声明で状況を明らかにした。
ゴンサロ・ラモス
左ふくらはぎに生じた疲労を調べるため、検査を受けた。MRI検査の結果は陰性だった。
サムエル・チュクウェゼ
左股関節の問題について専門医の診察を受け、注射による治療を開始した。経過を確認するため、10～15日後に再検査を受ける予定だ。
ここ数時間でミランに複数の問題が浮上した。ゴンサロ・ラモスとサム・チュクウェゼの負傷により、セリエAとヨーロッパリーグに向けたミランの計画に支障が生じている。では、2人はいつ復帰するのか。ミランが声明で状況を明らかにした。
ゴンサロ・ラモス
左ふくらはぎに生じた疲労を調べるため、検査を受けた。MRI検査の結果は陰性だった。
サムエル・チュクウェゼ
左股関節の問題について専門医の診察を受け、注射による治療を開始した。経過を確認するため、10～15日後に再検査を受ける予定だ。
ボーンマス戦の前日、ルベン・アモリム監督も負傷について語った。「チュクウェゼについては分からない。ラモスとは異なる離脱だ。ラモスの方は軽いもので、大事を取っているだけだ。筋肉に少し張りを感じただけだ。だが、我々は準備できている」
ACミランでは、負傷者が増え続けている。サムエル・チュクウェゼは、アタランタに勝利した試合の後に左股関節の痛みを訴え、今後数時間以内に専門医の診察を受ける。長期離脱となる恐れがある。一方、マッテオ・ガッビア、アレクシス・サーレマーケルスの復帰はともに2027年になる。ガッビアは太ももの屈筋を損傷し、腱にも一部影響が及んで欠場中。サーレマーケルスは足首の手術を受けており、復帰は2027年になる見込みだ。
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