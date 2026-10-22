あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
翻訳者：

ミラン、ゴンサロ・ラモスに安堵。MRI検査は陰性。チュクウェゼは股関節に注射治療を受け、10～15日後に再評価へ

ACミラン

ACミランの負傷者2人の状態について続報が入った。最新情報をすべてお伝えする。

ここ数時間でミランに複数の問題が浮上した。ゴンサロ・ラモスとサム・チュクウェゼの負傷により、セリエAヨーロッパリーグに向けたミランの計画に支障が生じている。では、2人はいつ復帰するのか。ミランが声明で状況を明らかにした。


ゴンサロ・ラモス

左ふくらはぎに生じた疲労を調べるため、検査を受けた。MRI検査の結果は陰性だった。


サムエル・チュクウェゼ

左股関節の問題について専門医の診察を受け、注射による治療を開始した。経過を確認するため、10～15日後に再検査を受ける予定だ。



  • アモリムの言葉

    ボーンマス戦の前日、ルベン・アモリム監督も負傷について語った。チュクウェゼについては分からない。ラモスとは異なる離脱だ。ラモスの方は軽いもので、大事を取っているだけだ。筋肉に少し張りを感じただけだ。だが、我々は準備できている」

  • 負傷者たち

    ACミランでは、負傷者が増え続けている。サムエル・チュクウェゼは、アタランタに勝利した試合の後に左股関節の痛みを訴え、今後数時間以内に専門医の診察を受ける。長期離脱となる恐れがある。一方、マッテオ・ガッビア、アレクシス・サーレマーケルスの復帰はともに2027年になる。ガッビアは太ももの屈筋を損傷し、腱にも一部影響が及んで欠場中。サーレマーケルスは足首の手術を受けており、復帰は2027年になる見込みだ。


    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
次の試合
BOU

BOU

UEFAヨーロッパリーグ

2026年10月22日

MIL

MIL