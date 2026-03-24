移籍金ゼロで獲得できるゴレツカは、見逃せない好機だ。イタリアでは多くのクラブが動き出している。インテル、ユヴェントス、ナポリだ。関心度の高い順に挙げた。アッレグリ監督にとって、このドイツ代表選手は中盤を強化するための最優先事項である。なぜなら、彼はチームのレベルを引き上げるのに理想的な条件を備えているからだ。経験豊富で、勝利を知り、攻守両局面において技術とフィジカルを兼ね備えた並外れた能力の持ち主である。





ミランは以前から接触を開始しており、とりわけ、すでに選手本人や代理人と何度か話し合っているインテルを凌駕しなければならないことを認識している。マルロッタとアウジリオは移籍市場において手強い相手であり、カルハノグルからジエリンスキに至るまでの近年の事例が示すように、特にフリー移籍市場においてはなおさらだ。



