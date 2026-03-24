ミランは、チャンピオンズリーグ級の5つ星ミッドフィールドの構築に取り組んでいる。タレとアッレグリの構想は、ラビオとモドリッチという中核選手にゴレツカを加えるというものだ。このプロジェクトは野心的であり、来シーズンに向けた「ディアーヴォロ（ミラン）」の明確な方針を示すものとなるだろう。 1995年生まれのこのMFは、今シーズン終了後にバイエルン・ミュンヘンを退団する準備が整っている。1月にすでに決定済みで、バイエルンとの契約満了に伴い、契約を更新しない方針だ。
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ミラン、ゴレツカ獲得へ猛攻：タレがインテルとアーセナルに先んじるべく動いている、移籍にかかる費用
ミラノ・ダービー
移籍金ゼロで獲得できるゴレツカは、見逃せない好機だ。イタリアでは多くのクラブが動き出している。インテル、ユヴェントス、ナポリだ。関心度の高い順に挙げた。アッレグリ監督にとって、このドイツ代表選手は中盤を強化するための最優先事項である。なぜなら、彼はチームのレベルを引き上げるのに理想的な条件を備えているからだ。経験豊富で、勝利を知り、攻守両局面において技術とフィジカルを兼ね備えた並外れた能力の持ち主である。
ミランは以前から接触を開始しており、とりわけ、すでに選手本人や代理人と何度か話し合っているインテルを凌駕しなければならないことを認識している。マルロッタとアウジリオは移籍市場において手強い相手であり、カルハノグルからジエリンスキに至るまでの近年の事例が示すように、特にフリー移籍市場においてはなおさらだ。
スーパーリクエスト
ゴレツカはミランとセリエAを高く評価しており、1月中旬に行われたタレとエージェント会社「ルーフ」との会談は、重要な進展をもたらした。ただし、選手本人がプレミアリーグとアーセナルを望んでいるため、まだ決定的な段階には至っていない。 しかし、現時点で最大の難関は、金銭面の要求にある。3年契約で年俸700万ユーロに加え、高額なボーナス、そして契約金として1000万ユーロが提示されている。これは巨額な金額であり、ボーフム出身の同選手がバイエルン・ミュンヘンで過去数シーズンに稼いだ額に見合うものだ。
タレの計画
モドリッチを無失点で獲得したタレは、ゴレツカでも同じ成功を収めることに強い意欲を示している。ミランのスポーツディレクターにとって、これは困難ではあるが不可能ではないミッションだ。今後のルーフとの交渉では、ボーナスや契約金に焦点を当て、割引を求めるとともに、より長期の契約、できれば選手に有利なオプション条項を盛り込むことを提案するつもりだ。 アイデアもあれば、最後までやり遂げようとする意志もある。ミランはゴレツカの獲得を成立させようと試みるつもりだ。