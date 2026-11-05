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フットボール部門責任者、誕生へ。 ミランは、マルクス・クレシェをフットボール部門責任者として迎えるためのカウントダウンを始めた。46歳のドイツ人幹部は、所属するフランクフルトに職務から外すよう求め、2026年10月18日に正式にクラブを離れた。ただし、契約から完全に解放されたわけではなかった。フランクフルトとの契約は、当初の満了日が2028年6月30日に設定されていたためだ。 契約には500万～700万ユーロの契約解除条項が盛り込まれていた。クレシェと完全合意に達しているカルディナーレは、双方が歩み寄る形で合意するため、フランクフルトと交渉。アルド・ロッシ通りに本拠を置くミランは、ドイツのクラブに350万ユーロを支払う。