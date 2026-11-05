フットボール部門責任者、誕生へ。 ミランは、マルクス・クレシェをフットボール部門責任者として迎えるためのカウントダウンを始めた。46歳のドイツ人幹部は、所属するフランクフルトに職務から外すよう求め、2026年10月18日に正式にクラブを離れた。ただし、契約から完全に解放されたわけではなかった。フランクフルトとの契約は、当初の満了日が2028年6月30日に設定されていたためだ。 契約には500万～700万ユーロの契約解除条項が盛り込まれていた。クレシェと完全合意に達しているカルディナーレは、双方が歩み寄る形で合意するため、フランクフルトと交渉。アルド・ロッシ通りに本拠を置くミランは、ドイツのクラブに350万ユーロを支払う。
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翻訳者：
ミラン、クレーシェ獲得へアイントラハト・フランクフルトに350万ユーロ。カルディナーレ氏はハルドゥングとのコンビ再結成に向けて動く。現時点で伝わっていること
すでにミラノに？
アイントラハト・フランクフルトの内情に精通するXのアカウント「Inside Eintracht」は、クレシェがすでにミラノにいると明かした。このドイツ人幹部の正式な任命は、冬の移籍市場が始まる2027年1月1日に行われる見込みだ。クレシェは、あらゆる面で非常にストレスの多かった昨季を終え、まずは休養期間を過ごして英気を養いたいと考えていた。
クレシェ、ハルドゥングのACミランSD就任を望む
師は一番弟子を連れて行きたい。アイントラハト・フランクフルトが先ごろ続投を確認したものの、ACミランはクレシェの右腕、ティモ・ハルドゥングもミラノに迎える考えを捨てていない。ハルドゥングは、フランクフルトでともに築いた実り多い仕事を続けるために、クレシェ本人が明確に獲得を求めた人材だ。一方、ドイツではアイントラハトがすでに後任を見定めている。キッカーとスカイ・ドイツによると、ヨティ・ハツィアレクシウが新たな最高経営責任者兼スポーツ部門責任者に就任する。数日以内に話がまとまる可能性は高い。
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