ラビオは2025年夏、1000万ユーロ未満の移籍金でマルセイユからミランに完全移籍した。フランス人MFは2028年6月30日までの契約を結び、基本年俸は手取り約500万ユーロで、これにボーナスが加わる。 『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、契約延長は2シーズン程度となり、通常通りさらに1シーズン延長できるオプションが付く見込みだ。 ラビオはミランでの生活に満足しているが、勝利を望んでいる。その点についてミランの経営陣から十分な確約を得ており、就任以来ラビオを構想の中心に据えているアモリムからも同様の確約を得た。元パリ・サンジェルマン、マルセイユ所属のラビオの代理人を務める母ベロニクとは、まだ詰めるべき点がいくつか残っているものの、交渉は良い方向に進んでいる。年俸は現在と同水準になる見込みだ。



