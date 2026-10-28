今後もともに。アドリアン・ラビオは、6月に満了する契約の延長に向けてミランと交渉しており、合意に至る可能性は高い。報道したマッテオ・モレットとファブリツィオ・ロマーノによると、クリスティアン・プリシッチの関係者との契約延長交渉がまとまり、あとは契約書への署名を残すのみとなったことを受け、ジェリー・カルディナーレはクリスマスまでにフランス人MFラビオの契約延長でも合意に達したい考えだ。
Calciomercato/Getty Images
翻訳者：
ミラン、クリスティアン・プリシッチに続きアドリアン・ラビオとも契約延長。合意内容の詳細
合意の詳細
ラビオは2025年夏、1000万ユーロ未満の移籍金でマルセイユからミランに完全移籍した。フランス人MFは2028年6月30日までの契約を結び、基本年俸は手取り約500万ユーロで、これにボーナスが加わる。 『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、契約延長は2シーズン程度となり、通常通りさらに1シーズン延長できるオプションが付く見込みだ。 ラビオはミランでの生活に満足しているが、勝利を望んでいる。その点についてミランの経営陣から十分な確約を得ており、就任以来ラビオを構想の中心に据えているアモリムからも同様の確約を得た。元パリ・サンジェルマン、マルセイユ所属のラビオの代理人を務める母ベロニクとは、まだ詰めるべき点がいくつか残っているものの、交渉は良い方向に進んでいる。年俸は現在と同水準になる見込みだ。
数字とリーダーシップ
現在ふくらはぎの問題で離脱しているラビオは、土曜20時45分に予定されているインテルとのダービーまでに復帰できることを願っている。ミランもそれを望んでいる。ラビオは今季、ミランでのリーグ戦7試合で4ゴール3アシストを記録。ミランでの通算成績は42試合で10ゴール9アシストに上る。ピッチ上で発揮するカリスマ性やリーダーシップに加え、その貢献は大きい。だからこそアモリムはラビオを手放さず、カルディナーレもラビオとともに歩み続けたいと考えている。
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