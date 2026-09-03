ミラン、クリスチャン・プリシッチの状態は？ アモリムの疑問、宙に浮く契約延長、取り戻すべきリーダーシップ

チェルシーとボルシア・ドルトムントの元所属選手は、先週金曜のヴェネツィア戦勝利でベンチ入りしたものの、まだ準備は整っていない。そのことを試合後のインタビューでルベン・アモリムが認めた。「彼には大きな才能がある。私はただ、選手たちの負荷を管理しなければならないし、今の私たちには勝利が必要なんだ。 だからプルシッチにとって出場機会を得るのは難しいが、それでも彼は我々にとって非常に重要な選手だ」。つまり、現時点では序列は2番手で、チセとロフタス＝チークの後ろにいる。先発の座は保証されておらず、このアメリカ人選手はもはやアンタッチャブルな存在ではない。2025年末までにやってきたことに安住するのではなく、ポジションを取り戻さなければならない。