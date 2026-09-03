2試合で出場時間はゼロ。クリスチャン・プリシッチは2026-27シーズン、まだミランのユニフォームを着ていないが、日曜日にユベントス戦が行われるスタジアムでの出場を願っている。彼がよく知るピッチであり、最近では苦い夜も味わった場所だ。2025年10月5日にはPKを失敗し、ミランは0-0の均衡を破れなかった。負傷に苦しめられたスポーツ面で呪われたようなシーズンにおける、逃したチャンスだった。直近ではクラブW杯で、右脚の脛骨と腓骨の接合部付近に骨髄浮腫を負い、これによってプレシーズンを棒に振り、追いかける立場を強いられている。
翻訳者：
ミラン、クリスチャン・プリシッチの状態は？ アモリムの疑問、宙に浮く契約延長、取り戻すべきリーダーシップ
2列目からスタートする
チェルシーとボルシア・ドルトムントの元所属選手は、先週金曜のヴェネツィア戦勝利でベンチ入りしたものの、まだ準備は整っていない。そのことを試合後のインタビューでルベン・アモリムが認めた。「彼には大きな才能がある。私はただ、選手たちの負荷を管理しなければならないし、今の私たちには勝利が必要なんだ。 だからプルシッチにとって出場機会を得るのは難しいが、それでも彼は我々にとって非常に重要な選手だ」。つまり、現時点では序列は2番手で、チセとロフタス＝チークの後ろにいる。先発の座は保証されておらず、このアメリカ人選手はもはやアンタッチャブルな存在ではない。2025年末までにやってきたことに安住するのではなく、ポジションを取り戻さなければならない。
まだ準備はできていない。ユベントス戦はベンチスタートへ
その才能に疑いの余地はなく、アモリムにもたらせるものも同様だ。しかし現時点では、フィジカル面の問題は解消されているとはいえ、プレーできる状態、チームに付加価値をもたらせる状態にはない。ユヴェントス戦で先発することはない。後半に数分プレーする可能性はあるが、この場合も確実ではない。多くは試合の展開次第となる。まさに前回メアッツァでのヴェネツィア戦と同じで、ミランは終了間際になってようやく2-0を見つけた。アモリムのサッカーは極めて消耗が激しく、えこひいきはない。状態のいい者、違いを生み出せる者がプレーする。プリシッチは今、準備ができていない。
取り戻すべきリーダーシップ、遠のく契約延長
レオンを失い、ガラタサライへ完全移籍で放出したミランは、新たな攻撃面のリーダーを探している。複雑な夏を経て、プリシッチには再びその役割を担うだけのすべてがある。この夏は移籍市場が悩みの種となった。ニューヨークFCは、メジャーリーグ・サッカーのクラブで、プリシッチをアメリカへ連れ戻そうとしたが、ミランが応じることは一度もなかった。プリシッチは、スポーツ面でも商業面でも、カーディナーレのプロジェクトの中心にいる。今後数週間で、カーディナーレ自らが契約延長の話し合いに臨む見通しだ。契約は2027年に満了し、選手の代理人による挑発的な要求は年俸の倍増だと、『ガゼッタ・デロ・スポルト』が報じている。つまり、手取り400万ユーロから800万ユーロへ引き上げるというものだ。双方が中間点で合意に達する可能性はあるが、ミランはまず何よりもピッチ上での答えを期待している。
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