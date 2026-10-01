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ライブ
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Adhe Makayasa
翻訳者：

ミラン、グラナダの逸材オーウェン・エメカ獲得を画策もレアル・マドリーとの争奪戦に直面

移籍情報
ACミラン
O. Emeka
D. Rodriguez
セリエ A
グラナダ
セグンダ・ディビシオン
レアル・マドリー
ラ・リーガ

ミランが、グラナダの新星オーウェン・エメカ獲得レースに参戦した。最初のスカウティングで絶賛の評価を得たためだが、欧州の強豪レアル・マドリーもこのティーンエージャーを注視している。 17歳のウインガーには契約に1500万ユーロの契約解除条項が設定されており、欧州の両雄はいま、スペインで急成長を遂げるその動向を注意深く追っている。

  • イタリアの強豪がスペインの神童を注視

    ミランのスカウトは当初、9月12日にスペインへ渡り、グラナダがアルバセテと1-1で引き分けた一戦で、19歳MFディラン・ロドリゲスを視察していた。だが、主役をさらったのはエメカだった。圧巻の単独突破を見せたあと、ニアポストを鋭く射抜いて力強くゴールを決めた。『ガゼッタ・デロ・スポルト』によれば、ナイジェリア系のこの10代選手には1500万ユーロ（1300万ポンド／1700万ドル）の契約解除条項が設定されており、現在はミランとマドリードの両クラブが移籍候補として明確に注視しているという。

  • imago-sport-1082206584.jpgZUMA Press Wire

    ブレイクした新星がトップチームに初招集

    グラナダの下部組織で昨季見せた印象的なプレーによって、このウインガーはトップチームで戦う準備ができているとアンダルシア勢の首脳陣に確信させた。U-19全国選手権準決勝のマドリー戦で見せたこの若手の際立ったパフォーマンスを振り返り、クラブ関係者は「よし、この子はもう準備ができているかもしれない」と結論づけた。

    その信頼にはすぐに結果で応え、エメカは今季セグンダ・ディビシオンで6試合に出場して1得点を記録。グラナダのクラブ史上2番目の若さで得点した選手となった。


  • 多才な有望株が欧州のスカウト陣を魅了

    ミランはエメカへの関心を維持している一方で、セリエAの強豪は中盤の複数ポジションをこなせる戦術的柔軟性を評価し、ロドリゲスも候補リストに残している。とはいえ、最優先で注目を集めているのはエメカだ。すでに2031年までの長期契約を結んでおり、そのフィジカル面の特徴から、地元ではジュード・ベリンガムと比較する声も上がっている。ミランのプランでは、成長を促すため、まずはこのティーンエージャーをリザーブチームの体制に組み込む可能性が高いが、マドリーも引き続き関心を示しているため、迅速な対応が求められる。

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  • imago-sport-1082482403.jpgAgenciaLOF

    新進気鋭の才能に国際舞台への道が開ける

    エメカは現在、11月にカタールで開催されるユース・ワールドカップを前に、スペインU-18代表での国際任務に意識を切り替える準備を進めている。クラブレベルでは、このパワフルなウインガーはパチェタ監督の下で定位置を確保し、グラナダをセグンダ・ディビシオンの順位表で上位へ押し上げる助けとなることを目指している。一方、サン・シーロとサンティアゴ・ベルナベウの関係者は、冬の移籍市場が開く前まで定期的な視察を続ける見通しだ。