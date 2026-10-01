グラナダの下部組織で昨季見せた印象的なプレーによって、このウインガーはトップチームで戦う準備ができているとアンダルシア勢の首脳陣に確信させた。U-19全国選手権準決勝のマドリー戦で見せたこの若手の際立ったパフォーマンスを振り返り、クラブ関係者は「よし、この子はもう準備ができているかもしれない」と結論づけた。

その信頼にはすぐに結果で応え、エメカは今季セグンダ・ディビシオンで6試合に出場して1得点を記録。グラナダのクラブ史上2番目の若さで得点した選手となった。



