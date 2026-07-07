マリオ・ギラの代理人アレハンドロ・カマーノ氏は交渉に奔走している。昨日ローマでラツィオにミランのオファーを提示し、今朝はカサ・ミランでボビー・ガーディナー氏とヘンドリック・アルムシュタット氏と会談した。レアル・マドリードの2006年生まれDFビクター・バルデンペナスの将来も話題に上った。





同席した記者団には「イタリアのクラブとの会談はいつも順調です」と語った。

ギラのミラン移籍について楽観視しているか問われると、「候補は複数おり、交渉を進めているところだ」と語った。