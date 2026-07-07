ミランとラツィオは、マリオ・ギラの移籍合意を目指し協議を続けている。ミランの初オファー2500万ユーロ＋ボーナス200万ユーロは、ラツィオオーナーのクラウディオ・ロティート氏により不十分と判断された。要求額は保証金3000万ユーロだ。ラツィオが受け取る移籍金の50％はレアル・マドリードに支払われる。
翻訳者：
ミラン、ギラ獲得決定。ラツィオと合意、移籍金も合意。
ギラの代理人がミランの本拠地で：「現在、調整を進めている」
マリオ・ギラの代理人アレハンドロ・カマーノ氏は交渉に奔走している。昨日ローマでラツィオにミランのオファーを提示し、今朝はカサ・ミランでボビー・ガーディナー氏とヘンドリック・アルムシュタット氏と会談した。レアル・マドリードの2006年生まれDFビクター・バルデンペナスの将来も話題に上った。
同席した記者団には「イタリアのクラブとの会談はいつも順調です」と語った。
ギラのミラン移籍について楽観視しているか問われると、「候補は複数おり、交渉を進めているところだ」と語った。
新着オファー
マリオ・ギラと代理人のアレハンドロ・カマーノはミラン移籍を強く希望し、同クラブとは年俸500万ユーロ（手取り）の5年契約で合意している。情報筋によると、ミランはラツィオに対してスペイン人DF獲得のため2度目のオファーを提示する見込みだ。
合意に達した
ミランからの2度目のオファーがラツィオに受け入れられた。ロティートが当初から求めていた3000万ユーロに近い金額で、両者は全面的に合意に達した。あとは、ギラが5年契約に署名するまでの最終手続きを残すのみとなった。
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