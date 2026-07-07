マリオ・ギラのミラン加入が正式に合意。移籍金は2700万ユーロ＋ボーナス300万ユーロ。ゴンサロ・ラモスに続き、アモリム監督が望んだ補強が実現した。 公式数字は決算報告で間もなく公表されるが、現時点で出回っている数字から、この移籍がミランの経費に与える影響を概算できる（Milannews.it）。
翻訳者：
ミラン、ギラの移籍金はトモリと同額：財務への影響
ミラノのギラ、その影響を総括
カルディナーレはロティートと合意。ロティートはレアル・マドリードに約2700万ユーロ＋ボーナス300万ユーロを支払う。 同選手は依然として「成長法令」の税制優遇対象で、5年契約で年俸450万ユーロ（手取り）＋ボーナス100万ユーロ。Milannews.itによると、ミランのギラ年間コストは減価償却費と総給与合わせて約1,180万ユーロ。
ギラ：（減価償却540万ユーロ、総給与640万ユーロ）年間1,180万ユーロ
興味深いのは、この金額がトモリの年間コストと同じであること。2027年に契約が切れるトモリは、今夏ミランを去る可能性がある。
トモリ：（減価償却費730万ユーロ＋総給与450万ユーロ）年間1,180万ユーロ
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