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ミラン、ギラの移籍金はトモリと同額：財務への影響

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マリオ・ギラのミラン移籍が間近に迫っている。ラツィオとの合意が成立し、この補強がクラブ財務に与える影響が注目される。

マリオ・ギラのミラン加入が正式に合意。移籍金は2700万ユーロ＋ボーナス300万ユーロ。ゴンサロ・ラモに続き、アモリム監督が望んだ補強が実現した。 公式数字は決算報告で間もなく公表されるが、現時点で出回っている数字から、この移籍がミランの経費に与える影響を概算できる（Milannews.it）。

  • ミラノのギラ、その影響を総括

    カルディナーレはロティートと合意。ロティートはレアル・マドリードに約2700万ユーロ＋ボーナス300万ユーロを支払う。 同選手は依然として「成長法令」の税制優遇対象で、5年契約で年俸450万ユーロ手取り）＋ボーナス100万ユーロ。Milannews.itによると、ミランのギラ年間コストは減価償却費と総給与合わせて約1,180万ユーロ。


    ギラ：（減価償却540万ユーロ、総給与640万ユーロ）年間1,180万ユーロ

    興味深いのは、この金額がトモリの年間コストと同じであること。2027年に契約が切れるトモリは、今夏ミランを去る可能性がある。

    トモリ：（減価償却費730万ユーロ＋総給与450万ユーロ）年間1,180万ユーロ

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