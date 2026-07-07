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ミラン：ギラの代理人がクラブ本部を訪れ、「交渉を進めている」とコメント。ラツィオとの交渉状況とバルデペナスに関する接触にも言及。

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ミランのギラの代理人がクラブ本部で経営陣と会談。昨日拒否されたオファーに続き、ラツィオへの新オファーを検討。

ミランラツィオはマリオ・ギラの移籍合意に向けて協議を続けている。ミランの初オファー2500万ユーロ＋ボーナス200万ユーロは、ラツィオオーナーのクラウディオ・ロティート氏により不十分と判断された。要求額は保証金3000万ユーロだ。ラツィオが受け取る移籍金の50％はレアル・マドリードに支払われる。

  • ギラの代理人がミランの本拠地で：「現在、調整を進めている」

    マリオ・ギラの代理人アレハンドロ・カマーノ氏は交渉に奔走している。昨日ローマでラツィオにミランのオファーを提示し、今朝はカサ・ミランでボビー・ガーディナー氏とヘンドリック・アルムシュタット氏と会談した。また、レアル・マドリードの2006年生まれのディフェンダー、ビクター・バルデンペナスの将来も話題に上がった。


    同エージェントは同席した記者団に「イタリアのクラブとの会談はいつも順調です」と語った。

    ギラのミラン移籍について楽観視しているか問われると、「候補は複数おり、交渉を進めているところだ」と語った

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  • 新着オファー

    マリオ・ギラと代理人のアレハンドロ・カマーノはミラン移籍を強く希望し、同クラブとは年間500万ユーロ（手取り）の5年契約で合意している。情報筋によると、ミランはラツィオに対し、このスペイン人DF獲得のために2度目のオファーを提示する見込みだ。

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