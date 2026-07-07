ミランとラツィオは、マリオ・ギラの移籍合意に向けて協議を続けている。ミランの初オファー2500万ユーロ＋ボーナス200万ユーロは、ラツィオオーナーのクラウディオ・ロティート氏により不十分と判断された。要求額は保証金3000万ユーロだ。ラツィオが受け取る移籍金の50％はレアル・マドリードに支払われる。
翻訳者：
ミラン：ギラの代理人がクラブ本部を訪れ、「交渉を進めている」とコメント。ラツィオとの交渉状況とバルデペナスに関する接触にも言及。
ギラの代理人がミランの本拠地で：「現在、調整を進めている」
マリオ・ギラの代理人アレハンドロ・カマーノ氏は交渉に奔走している。昨日ローマでラツィオにミランのオファーを提示し、今朝はカサ・ミランでボビー・ガーディナー氏とヘンドリック・アルムシュタット氏と会談した。また、レアル・マドリードの2006年生まれのディフェンダー、ビクター・バルデンペナスの将来も話題に上がった。
同エージェントは同席した記者団に「イタリアのクラブとの会談はいつも順調です」と語った。
ギラのミラン移籍について楽観視しているか問われると、「候補は複数おり、交渉を進めているところだ」と語った。
新着オファー
マリオ・ギラと代理人のアレハンドロ・カマーノはミラン移籍を強く希望し、同クラブとは年間500万ユーロ（手取り）の5年契約で合意している。情報筋によると、ミランはラツィオに対し、このスペイン人DF獲得のために2度目のオファーを提示する見込みだ。
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