マリオ・ヒラはミラノに戻り、チームには帯同してジャカルタへ向かわない。『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によれば、7月25日のセルティック戦で負った太ももの問題は、いまだに解消していないため、8日土曜日のセルティック戦には出場しない見通しだという。『ガゼッタ』電子版は、スペイン人DFが来週に全体練習へ復帰する見込みだと伝えている。そうなれば離脱期間は2週間を超えることになり、ミランは此前、検査でいかなる損傷も確認されなかったと発表していた。
Calciomercato
翻訳者：
ミラン、ギラが負傷からの回復のためミラノへ戻る：コスティッチも技術的判断で同行
コスティッチは監督の技術的判断により外れた。
ジラはミラネッロで調整を行う。ジャカルタでは、試合前の準備や最終調整、移動もあり、理想的な環境ではないためだ。チームがツアーから戻るまでは個別メニューを継続し、その時点で、あくまで現時点ではその見通しということになるが、再びチーム全体練習に合流するはずだ。ジラとともに、技術的判断によりグアルニエル、ボルサーニ、コスティッチ、オッソラもイタリアに戻った。
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