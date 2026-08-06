マリオ・ヒラはミラノに戻り、チームには帯同してジャカルタへ向かわない。『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によれば、7月25日のセルティック戦で負った太ももの問題は、いまだに解消していないため、8日土曜日のセルティック戦には出場しない見通しだという。『ガゼッタ』電子版は、スペイン人DFが来週に全体練習へ復帰する見込みだと伝えている。そうなれば離脱期間は2週間を超えることになり、ミランは此前、検査でいかなる損傷も確認されなかったと発表していた。