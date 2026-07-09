マリオ・ギラのミラン移籍が決定的となった。今朝、フォルメロの練習場でラツィオの合宿に集まった記者団に対し、このスペイン人DFは「数日中に渡航する」と明かし、ミランとの契約締結間近であることを示した。ギラはファンとの写真撮影やサインに応じ、別れを告げた。
翻訳者：
ミラン、ギラがラツィオに別れを告げる：「近日中に出発する」。金曜日にロッソネロでメディカルチェックを受ける。
週末の健康診断
マリオ・ギラはミラノへ移動し、ロッソネロでの新生活を始める準備が整った。アルド・ロッシ通りのクラブはラツィオとの手続き最終段階に入り、細部を調整中だ。25歳のスペイン人DFは明日ミラノへ到着し、私立クリニック「ラ・マドンニーナ」でメディカルチェックを受ける予定だ。
取引の詳細
ミランとラツィオは基本金2700万ユーロ＋ボーナス300万ユーロで合意した。 ギラの代理人アレハンドロ・カマーノの努力と、カルディナーレの決断で交渉は1週間足らずで成立。ラツィオは1500万ユーロを受け取り、残額は再売却権50％を保有するレアル・マドリードへ。
ギラは2031年まで、年500万ユーロ（手取り）の契約にサインする。
金曜日：健康診断
当編集部が入手した情報によると、マリオ・ギラは今夜20時20分頃にミラノに到着する見込みだ。ACミランとのメディカルチェックは7月10日（金）、私立クリニック「ラ・マドンニーナ」で行われる予定だ。
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