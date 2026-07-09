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ミラン、ギラがミラノに到着：これからロッソネロでメディカルチェック

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移籍情報

ミラン、2人目の新戦力ギラが到着、正式発表間近。

マリオ・ギラのミラン移籍が間近に迫っている。 スペイン人DFは今朝、フォルメロのトレーニングセンターで取材に応じ、ミラノへの移籍が間近だと明かした。ファンとの写真撮影やサインにも対応し、同日夕方にミラノへ到着。20時30分頃、リナーテ・プライム空港に着陸した。

  • 週末の健康診断

    マリオ・ギラはロッソネロでの新天地へ準備万端。アルド・ロッシ通りのクラブはラツィオとの手続き最終段階、細部を調整中。25歳のスペイン人DFは明日私立クリニック「ラ・マドンニーナ」でメディカルチェックを受ける。

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  • 取引の詳細

    ミランとラツィオは基本金2700万ユーロ＋ボーナス300万ユーロで合意した。 ギラの代理人アレハンドロ・カマーノの尽力和、ロティートの要求を受け入れたカルディナーレの決断で交渉は1週間足らずで合意。ラツィオは1500万ユーロを受け取り、残額は再売却権50％を保有するレアル・マドリードへ。

    ギラは2031年まで、年500万ユーロ（手取り）の契約を結ぶ。

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