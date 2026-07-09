マリオ・ギラのミラン移籍が間近に迫っている。 スペイン人DFは今朝、フォルメロのトレーニングセンターで取材に応じ、ミラノへの移籍が間近だと明かした。ファンとの写真撮影やサインにも対応し、同日夕方にミラノへ到着。20時30分頃、リナーテ・プライム空港に着陸した。
翻訳者：
ミラン、ギラがミラノに到着：これからロッソネロでメディカルチェック
週末の健康診断
マリオ・ギラはロッソネロでの新天地へ準備万端。アルド・ロッシ通りのクラブはラツィオとの手続き最終段階、細部を調整中。25歳のスペイン人DFは明日、私立クリニック「ラ・マドンニーナ」でメディカルチェックを受ける。
取引の詳細
ミランとラツィオは基本金2700万ユーロ＋ボーナス300万ユーロで合意した。 ギラの代理人アレハンドロ・カマーノの尽力和、ロティートの要求を受け入れたカルディナーレの決断で交渉は1週間足らずで合意。ラツィオは1500万ユーロを受け取り、残額は再売却権50％を保有するレアル・マドリードへ。
ギラは2031年まで、年500万ユーロ（手取り）の契約を結ぶ。
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